האפיפיור ליאו ה-14 הודיע היום (ראשון) כי יעבור בימים הקרובים ניתוח להסרת ממצא שהתגלה באחת מריאותיו במהלך בדיקות רפואיות שביצע לאחרונה.

האפיפיור בן ה-71 מסר כי מדובר בממצא שהתגלה בשלב מוקדם וכי הוא ממוקד. את ההודעה מסר במהלך ברכת הצהריים המסורתית שלו ביום ראשון.

דובר הוותיקן ציין כי לאחר הניתוח צפוי האפיפיור להידרש לתקופת החלמה של כשבוע. בשלב זה לא נמסרו פרטים רפואיים נוספים על אופי הממצא או על ההליך הכירורגי המתוכנן.

ההודעה על הניתוח מגיעה פחות מחודש לפני מסע מדיני ודתי נרחב שמתכנן האפיפיור בדרום אמריקה.

על פי התוכנית, ליאו ה-14 צפוי לבקר בין 6 ל-17 בנובמבר באורוגוואי, בארגנטינה ובפרו. בשלב זה לא ברור אם הניתוח ותקופת ההתאוששות ישפיעו על לוח הזמנים של הביקור או יחייבו שינויים בתוכנית הנסיעה.