הרב אליהו בשיעור מתוך השידור

רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו, מתח ביקורת חריפה על מדיניותו של האפיפיור ליאו ה-14, שקרא למלחמה ישראל מול איראן ושלוחותיה "חרפה מוסרית למשפחה האנושית".

הרב אליהו מתח קו ישיר וצורב בין עמדת הכנסייה בתקופת השואה לבין התנהלותה כיום. הוא הזכיר לאפיפיור כי קודמו בתפקיד שתק בזמן שהשמידו יהודים בשואה, וטען כי למנהיגות הנוצרית אין סמכות מוסרית להטיף לעם היהודי.

בפנייה ישירה לאפיפיור אמר הרב: "תתעורר אדוני, אתה רואה שכל האפיפיורים לפניך דיברו, ואלוקים סתר את דבריהם. אולי תבין סוף סוף שאתה לא אלוקים? אתה לא קובע. אתה לא מלך העולם. מי שאל אותך בכלל? ביקשנו ממך רשות? אלוקים אומר אחרת, ואלוקים מקיים את דברו".

הרב קישר בין שתיקת הוותיקן בתקופת השואה לבין עמדותיו המבקרות כיום: "ביום הזה, כשאנו זוכרים את ששת המיליונים, צריך לומר את האמת, לפיוס ה-12 היה ממי ללמוד. כשמשמידים יהודים - שום אפיפיור לא פתח את הפה שלו. זו המסורת שלהם, מסורת עקובה מדם של שתיקה. שתקתם במסעי הצלב כששחטו קהילות שלמות, שתקתם 350 שנה כשהאינקוויזיציה שרפה נשים וטף על המוקד, ושתקתם כשטבחו אותנו בפרעות. התעוררת עכשיו, אדוני 'המוסרי'? כשיהודים מגינים על עצמם ולא נותנים להשמיד אותם, אז אתה פותח את הפה?"

במהלך השיעור פנה הרב ישירות למאמינים הנוצרים ברחבי העולם וקרא להם להתנער מהנהגת הוותיקן: "האפיפיור הזה לא מייצג אתכם, הוא מביא עליכם שואה באירופה כי הוא לא מסוגל להבדיל בין טוב לרע".

הרב חתם את דבריו בדרישה חסרת פשרות מהאפיפיור: "בוש ויכלם. בושה לשבת על כיסא שישבו עליו אנשים כל כך לא מוסריים. אל תטיף לנו מוסר, תנסה לכפר על מה שקודמיך עשו. אנחנו לא צריכים אישור מהוותיקן כדי לנצח את אויבינו. עצת השם היא תקום, ואתה, אדוני האפיפיור תוריד את הראש ותשתחווה בפני האמת האלוקית שמתגלה בירושלים".