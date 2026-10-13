בטטה, דלעת, גזר ותפוחי אדמה נפגשים בסיר אחד ומתבשלים יחד עם שום, כרפס ונגיעה של אגוז מוסקט. אחרי טחינה בבלנדר מוט מתקבל מרק כתום, חלק מנחם, שאפשר לפנק בקצת שמנת לבישול ועירית.

את המתכון מביאה נועם זיגדון, שמפעילה סדנאות בישול ואפייה ובעמוד האינסטגרם שלה מספקת מתכונים, טיפים וסודות מהמטבח.

מרק הבטטה הקטיפתי של נועם זיגדון צילום ומתכון: נועם זיגדון

מצרכים:

ליטר וחצי מים

1 ק"ג דלעת

2 בטטות

1 בצל גדול

1-2 תפוחי אדמה בינוניים

2 גבעולי עלי כרפס

3-4 גזרים

3-4 שיני שום

מעט אגוז מוסקט

חצי כפית פלפל שחור

חצי כף מלח

5-6 כפות שמן

להגשה:

מעט שמנת לבישול (לא חובה), עירית או כל ירק שאוהבים לקישוט



אופן ההכנה:

1. מרתיחים בסיר מים עם השמן.

2. מקלפים וחותכים לרבעים את כל הירקות.

3. מכניסים את הירקות לסיר.

4. מבשלים כחצי שעה, עד שהירקות רכים.

5. מתבלים ומבשלים עוד 5 דקות.

6. מקררים מעט וטוחנים את הירקות בבלנדר מוט.

7. לפני ההגשה אפשר לשפוך מעט שמנת לבישול ולקשט בעירית או בכל ירק שאוהבים.

נועם זיגדון מפעילה סדנאות בישול ואפייה, ובעמוד האינסטגרם שלה היא מספקת מתכונים, טיפים וסודות מהמטבח. לעוד מתכונים שווים הצטרפו אליה לאינסטגרם

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