הכה בישראל והצל את אירופה. זה כנראה המוטו הנסתר מאחורי המתקפות של מדינות באירופה על ישראל והסנקציות שהן מטילות עליה.

המחזות בחוצות עריהן מזכירות את האינתיפאדה. פריז ובנותיה בוערות. אספסוף המוני הופך את עיר האורות לעיר המדורות. כאפיות, דגלי אש"ף, אלות, אבנים, כרזות תמיכה בחמאס ובטבח שביצע - אלה המראות. עולם שלישי השתלט עליה. אבל את מקרון והקולגים שלו מספרד, בלגיה, אנגליה, אירלנד ומהולנד, מעניין בעיקר "רצח העם" בעזה. מנהיגיהן אמנם שפכו דמעות תנין על טבח 7 באוקטובר, אבל בכך לא הסתפקו.

הגדיל לעשות ראש ממשלת הולנד יטן שפסק, כי "האזור הידרדר למעגל של סיכסוך וסבל. עשרות אלפי פלסטינים חפים מפשע נהרגו בידי הצבא הישראלי מאז מתקפת חמאס. עד היום, ההשלכות של כל האלימות הזו מורגשות היטב". אוסלו שוב מכה בנו כשהיא מעניקה פרס נובל לשלום לשונאת ישראל מדרום אפריקה. לא הספיק לה ה"שלום" של ערפאת?

אנטישמיות חבויה שפרצה החוצה, שנאת ישראל, קנאה בהישגיה, בריחה מהבעיות הפנים הבוערות - הם ההסבר להתהפכות אירופה, לא כולה, עלינו. על כך יש להוסיף את התעמולה הערבית המשומנת, שנופלת על קרקע פוריה, שהרי הדמוגרפיה ברוב ארצות אירופה משתנית. נפתחו השערים לרווחה לקליטת המוני מהגרים מאסיה ומאפריקה, רובם מוסלמים קנאים, שמחשיכים את היבשת ה"נאורה". זו כבר לא אותה צרפת שהכרנו, לא אנגליה או ספרד, ולמרבה האכזבה - זו גם לא אותה הולנד.

הצביעות חוגגת במדינות אלה, שהיו פעם אימפריות חובקות עולם. עד היום הן משמרות את שרידי השליטה שלהן במחוזות רחוקים. בריטניה למשל, לא תוותר על איי פוקלנד, מרוחקים 12,500 ק"מ מלונדון! מקנה להם אוטונומיה, נלחמת בשכנה הלוטשת עיניה אליהם, ארגנטינה. להולנד שליטה בכמה איים בים הקריבי, ובראשם אוטונומיית קורסאו, הזכורה לכל מהמונדיאל. מה שמותר להן, אסור לטעמן לישראל. תמיכה טוטלית ב"מדינה פלסטינית", לא רק אוטונומיה לאויבי ישראל, ובצמוד אליה.

האם תושבי פוקלנד מעדיפים שלטון בריטי או ארגנטיני? אין זה מעניין את שתי המעצמות הללו. הן רוצות שליטה באיים הללו. עם זאת, ברור שהפוקלנדים מסתפקים מרצונם במימשל אוטונומי הכפוף לבית המלוכה הבריטי. כך גם קורסאו ההולנדית. לא כן הפלסטינים. אינם מסתפקים באוטונומיה שמוקנית להם כבר עכשיו. מאחורי הדרישה למדינה עצמאית בקווי 67 מסתתרת השאיפה המוצהרת להשמדת המדינה היהודית. המשימה-מזימה הג'יהאדיסטית תושג ביתר קלות כשתהיה להם עצמאות מוחלטת ביו"ש. אלה החולמים באספמיא על שלום בינינו לפלסטינים, חיים במציאות מדומה, אולי משום שלא יצטערו אם ישראל תיעלם.

לאירופאים נאמר ישירות: רצח העם בעזה הוא באשמת החמאס! זה שהמיט את האסון הגדול הזה עלינו ועל בני עמם. מרגע ההתנתקות שלנו, הוא שנערך ליום ה-7 באוקטובר בהצטיידות באמל"ח, בבניית מינהרות מבוטנות, באימון הנוח'בה, באינדוקטרינציה שהפעיל על העזתים. הצליחו להפתיע את ישראל. לא הביאו בחשבון את נחישותנו להשיב מלחמה שערה ולהכות בהם מכה ניצחת. לא צה"ל, החמאס הוא שלא ריחם על בני עמו, רודה בהם כאז כן היום. אספסוף עזתי נהר בעקבות אלפי הנוח'בות, לבזוז בישובינו. עתה מנצלים היטב את ההרג וההרס לתעמולה ארסית. ישראל שיצאה מרצונה מרצועת עזה עם תקוות בלב, שלא לומר אשליות, שספגה את המיתקפה הרצחנית והשיבה מלחמה שערה - היא זו המבצעת "רצח עם", אליבא דראש ממשלת הולנד. אין חפים מפשע ברצועת עזה, וטוב יהיה שיתחילו בהגירה ממנה.

ידידות עמוקה שררה בעבר בין שתי המדינות, ישראל והולנד, עד שנתגלתה האמת העגומה - מהסגרת יהודים לנאצים בשואה ועד לסנקציות שהולנד נוקטת נגד ישראל עתה. לא תסולח לה עצימת העיניים מול האמת, והצטרפות ממשלתה למחנה שונאי ישראל. יבורך שר החוץ גדעון סער, שמשיב בתקיפות ראויה, בצעדי נגד, על כל סנקציה או אמירה שנוקטות נגדנו אמסטרדם ושאר הממשלות.

האם בהתחלף הממשלה העויינת במדריד, למשל, יוטב היחס הספרדי לישראל? ואחרי שמקרון מחשיך-צרפת יוחלף בקרוב - כי אז תושב מדיניות צרפת לאיזונה? אם וכאשר זה יקרה, אל לנו להיבהל מהקמפיין האנטי-ישראלי, המשולב היטב בשקיעת המערב. ישראל חזקה דייה לעמוד לא רק מול אירגוני הטרור בגבולותיה אלא גם בתעמולת השקרים המוטחים בה ממרחקים.