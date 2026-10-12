שוק הבשר והעופות בישראל עובר שינוי מבני משמעותי עם השקתו של מערך השחיטה והכשרות החדש "מהודר" במשחטת "עוף ירושלים".

המיזם, שהושק אתמול, ומובל בידי שורה של פוסקי הלכה בולטים ומומחי שחיטה ותיקים, מציג סטנדרטים הלכתיים מחמירים לצד מודל ניהולי חדשני שמבקש לפתור את אחת הבעיות המרכזיות בעולם הכשרות המסחרית לאורך השנים.

אחת הסוגיות המורכבות ביותר בענף הייתה החשש מפני התערבות של בעלי עסקים בשיקולי השגחה מתוך אינטרסים מסחריים או רצון לחסוך בעלויות.

כדי לבסס אמון ציבורי מלא ולמנוע מראש כל ניגוד עניינים, הציג בעל המשחטה, דני מזרחי, קו של הפרדה מוחלטת בין ניהול העסק לבין מערך ההלכה.

"אנו כבעלי הבית של המשחטה לא מנהלים את הכשרות ולא מתערבים בנעשה בה", הבהיר מזרחי. "הרבנים הם בעלי הבית הבלעדיים של מערך השחיטה, ואנו נכנסים לתמונה רק בשלב השיווק, לאחר שהעופות ארוזים ומוכנים". מודל זה מבטיח כי הרבנים והמשגיחים יוכלו לפעול בראש שקט, לקבל החלטות מקצועיות והלכתיות ללא פשרות, ומבלי להיות כפופים ללחצים מסחריים כלשהם.

בראש מערך הכשרות החדש עומדות שלוש סמכויות הלכתיות בולטות: הרב אברהם צבי הכהן גאב"ד "הוראה כהלכה" המכהן כגאב"ד גוף הכשרות, לצד הרב שמחה רבינוביץ והרב שמואל יוסף שטיצברג.

מבחינה תפעולית, המשחטה פועלת תחת פיקוח רבנות ירושלים ומציגה סטנדרטים גבוהים של ניקיון ותברואה, בדגש על תהליכי ניקוי מוקפדים המציבים רף חדש בענף.

כניסתו של מותג "מהודר" לשוק צפויה לעורר את התחרות בפלח המזון הכשר ולחולל השפעה חיובית על רמות המחירים לצרכן.

המארגנים מצהירים כי המערך החדש יפעל לספק מוצרים בדרגת ההידור הגבוהה ביותר, אך במחיר תחרותי שיהיה נגיש לציבור הרחב, מה שעשוי לשנות לטובה את דפוסי הצריכה בשוק הבשר המהדרין.