סוכנים פדרליים של המשרד לביטחון המולדת בארצות הברית פשטו היום (שני) על ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית אילהן עומאר, במסגרת חקירה הנוגעת לחשדות לעבירות הגירה. כך דווח בכלי תקשורת אמריקניים.

דובר משרד המשפטים האמריקני אישר כי החיפוש בביתה של עומאר נערך בשעות הבוקר, לפי השעון המקומי, מכוח צו חיפוש. בשלב זה לא פורסמו פרטים מלאים על החשדות הנבדקים במסגרת החקירה.

עומאר, הנחשבת לאחת המבקרות החריפות של ישראל בקונגרס האמריקני, הגיבה בחריפות לדיווחים והאשימה את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בניסיון להשתמש ברשויות אכיפת החוק כדי לפגוע ביריביו הפוליטיים.

בפוסט שפרסמה ברשת X טענה כי מדובר ב"ניסיון לפגוע ביריבים פוליטיים ולהשתמש ברשויות אכיפת החוק הפדרליות ככלי נשק".

לדבריה, החקירה מבוססת על טענות שקריות והכפשות שטראמפ מפיץ נגדה. "זה רק השלב האחרון במסע ההפחדה הפוליטי שלו", כתבה.

הפשיטה מגיעה לאחר שבחודשים האחרונים העלו גורמים בממשל האמריקני טענות נגד עומאר הנוגעות לעברה ולמעמדה בתחום ההגירה.

בחודש שעבר טען השר לביטחון המולדת, מארקווין מולין, בריאיון כי עומאר נישאה לאחיה לכאורה בניסיון לסייע לו להיכנס לארצות הברית. עומאר הכחישה את הטענות נגדה.