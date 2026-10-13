אריה לוריא היה בן 22, נשוי ואב לילד, כשהטלפון צלצל. מעבר לקו בישרו לו שזכה בדירת יוקרה בירושלים, מול אלפי צופים בשידור חי. "טלפון אחד שינה לי את כל החיים", הוא מספר.

אריה לא היה לבד. יותר מ-22 אלף איש מכל העולם רכשו כרטיס בשנה שעברה. השנה, זו הפעם התשיעית ברציפות, הגרלת החלומות של עם ישראל חי יוצאת לדרך, והפעם על דירה בשווי 1.3 מיליון דולר.

להבטחת הכרטיסים שלכם במבצע 1+1 - לחצו כאן עכשיו>>>

הדירה: חדשה מהקבלן, ומעוצבת מחדש

הדירה בירושלים היא הפרס המרכזי, והזכייה בה תתועד שוב בשידור חי. גם השנה היא קיבלה שדרוג משמעותי בעיצוב ובגימור. "זה העיצוב היפה ביותר שלנו אי פעם, והזוכה ייכנס לדירה מפוארת וחדשנית יותר מכל מה שהגרלנו עד היום", אומר הרב שמואל סאקט, העומד בראש הארגון.

כרטיס אחד עולה 660 ש"ח, ובמבצע הנוכחי מקבלים כרטיס נוסף במתנה. כל ההזמנות מוכפלות, מכרטיס בודד ועד חבילה של 100.

החידוש של השנה: דירה עם כל מה שבתוכה

כרטיס הסופר מצטרף השנה לראשונה. מי שזוכה עם כרטיס סופר מקבל את הדירה כשהיא מרוהטת ומאובזרת: סלון, פינת אוכל, חדרי שינה ומוצרי חשמל, בשווי 25,000 דולר.

איך זה עובד? בוחרים חבילת כרטיסים ומוסיפים בקופה 70 ש"ח בלבד. התוספת חלה על כל ההזמנה, כך ש-70 ש"ח הופכים את כל הכרטיסים שלכם לכרטיסי סופר, גם אם רכשתם 100.

15,000 דולר במזומן, עוד לפני ההגרלה הגדולה

מי שרוכש כרטיסים עד ראש חודש כסלו (11.11) נכנס גם להגרלת הבונוס המוקדמת על 15,000 דולר במזומן. שמות הזוכים מתפרסמים באתר, כדי שהכול יתנהל בשקיפות מלאה. מי שירכוש אחרי ראש חודש כסלו כבר לא ייכנס להגרלה הזו.

להצטרפות להגרלת הבונוס לפני שהיא נסגרת - לחצו כאן עכשיו>>>

דירת יוקרה בירושלים צילום: הגרלת החלומות

החלומות של אחרים

כל כרטיס הוא גם תרומה. הכסף מההגרלה מגיע לאמבולנס ממוגן לשדרות, לספרי תורה לבסיסי צה"ל, לחיילים בודדים, ללוחמים המתמודדים עם פוסט-טראומה ולמוסדות תורה בכל הזרמים. מי שקונה כרטיס, מקיים גם מצוות צדקה.

ויש עוד: ברכישת חבילה של 10 כרטיסים ומעלה, נשלח כרטיס שי למשפחת חייל צה"ל המתמודד עם פוסט-טראומה. חברי מועדון ה-VIP, שרוכשים 10 כרטיסים ומעלה, מקבלים גם כרטיסים נוספים במתנה להגרלת הבונוס. ככל שתרכשו יותר, כך יגדלו גם הסיכויים שלכם וגם הסכום שיגיע למשפחות הלוחמים.

שנה שעברה זה היה אריה. השנה הטלפון יכול לצלצל אצלכם. מבצע ה-1+1 פעיל עכשיו, והגרלת הבונוס על 15,000 דולר נסגרת בראש חודש כסלו.

להבטחת הכרטיסים שלכם במבצע 1+1 והגרלת הבונוס - לחצו כאן עכשיו>>>