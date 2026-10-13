המנהרות והסודות שנחשפים לראשונה - הצצה נדירה לישיבת המקובלים העתיקה בעולם - 300 שנה של סוד

האם מתחת לישיבת המקובלים העתיקה בירושלים מסתתרת מנהרה סודית המובילה עד לקודש הקודשים, המקום שבו עמד ארון הברית?

מדריך הטיולים שרגא שמידלר מציג בסרטון מיוחד סיפור מסתורי שעבר במסורת על הרש"ש ותלמידיו, ולפיו במעמקי האדמה שמתחת לירושלים התגלה להם סוד הקשור לארון הברית ולמנורת המקדש.

במרכז הסרטון עומדת ישיבת המקובלים בית אל שבעיר העתיקה בירושלים, שנוסדה לפני כשלוש מאות שנה והפכה לאחד המרכזים החשובים בעולם הקבלה. בין הדמויות המרכזיות שפעלו בה היה רבי שלום שרעבי, הרש"ש, שעמד בראשה במאה ה-18.

שמידלר מתאר חללים תת-קרקעיים שלפי מקורות היסטוריים נמצאו מתחת לישיבה, ומציג תיאור שהודפס כבר לפני קרוב למאתיים שנה.

"תשמעו את הסיפור הזה שהודפס לראשונה בספר בשם 'חיבת ירושלים' בשנת 1844", הוא אומר, ומצטט מתוך הספר: "יש בצידו חדר ובאמצע החדר יש שם כמו פי בור, ודרך שם יורדים במדרגות, ולמטה יש שם עוד חדר גדול, והוא כמו פי מערה".

בהמשך מתואר בספר השימוש שעשו המקובלים בחללים הללו: "ושם עשו חכמי ורבני החבריא התבודדות עם ייחודים, ושם היה המעשה הנורא שהיה עם הרש"ש והחבריא, שלא ניתן לדפוס אלא למסור מפה לאוזן בלבד".

שמידלר מספר כי גם בדורות מאוחרים יותר היו מקובלים שהכירו את החללים התת-קרקעיים. "בדור הקודם חי בירושלים מקובל אלוקי בשם הרב ישעיהו אשר זליג", הוא מספר. "והוא סיפר שכשהחזון איש הגיע לירושלים בפעם הראשונה, הוא ליווה אותו וסיפר לו על המנהרות האלה, וסיפר לו על הסיפור הנורא שקרה שם".

לדברי שמידלר, החזון איש ביקש מיד להגיע למקום ולראות אותו בעצמו: "כששמע את זה החזון איש, הוא ביקש מיד לגשת ישירות לשם. והם ירדו בפי הבור ונכנסו לתוך המנהרות והחללים התת-קרקעיים והתבודדו שם. והחזון איש התרגש מאוד ואמר לרב ישעיהו אשר זליג שאין שום ספק שמרגישים במקום קדושה עצומה".

אלא ששיאו של הסרטון מגיע כאשר שמידלר מבקש לחשוף את תוכנו של אותו "מעשה נורא", שלפי הספר הועבר במשך הדורות מפה לאוזן. "אז מה הסיפור הנורא שקרה שם, שאסור לכתוב אותו אבל ניתן לספר אותו?", הוא שואל. "ובכן חברים, חיפשתי עבורכם את הסיפור הזה. קיבלתי כמה גרסאות, אבל הסיפור המופלא מכל הסיפורים ששמעתי הוא שלא סתם הרב גדליה חיון החליט להקים שם את הישיבה".

לפי הגרסה שהוא מביא, הרש"ש ותלמידיו שמעו קול מסתורי שבקע מתוך המנהרה, שאותו פירשו כקולה של השכינה.

"המרתף הזה הוא לא סתם מרתף", מספר שמידלר. "הרש"ש ותלמידיו לא סתם ירדו להתבודד במנהרות האלו. הם שמעו את קולה של השכינה מדברת איתם מתוך המנהרה הזאת. אז הם החליטו לרדת למטה, להתבודד עם השכינה ולנסות לגלות למה היא מדברת איתם משם".

לדבריו, על פי המסורת, במהלך ההתבודדות נפתח לפתע מעבר שלא היה גלוי קודם לכן. "הם עשו מה שעשו, קיבלו מה שקיבלו, ופתח המערה פשוט פתאום נפתח. והם נכנסו והלכו בתוך המנהרה עד שהם הגיעו אל מתחת להר הבית".

שם, לפי הסיפור, הגיעו המקובלים אל מתחת לקודש הקודשים וגילו את כלי המקדש. "ושם הם מגיעים עד אל מתחת לקודש הקודשים, ושם הם רואים את ארון הברית ואת המנורה שממתינים שם כדי שנמצא אותם ונקים את בית המקדש השלישי", מתאר שמידלר.

אלא שלפי המסורת, גילוי הכלים לא הוביל להוצאתם ממקומם. המקובלים נתקפו פחד ועזבו את המקום. "ואז נפל עליהם פחד גדול, והם יוצאים חזרה מהמנהרה, והפתח נחסם וממתין שם עד שיגיע היום ויגיע זמן הגאולה", הוא מספר.

יצויין כי מדובר במסורת ובסיפור שעבר בגרסאות שונות, ולא בתגלית ארכאולוגית.

שמידלר מציין כי מבנה הישיבה שרד גם בתקופת השלטון הירדני בעיר העתיקה. לאחר מלחמת ששת הימים שוקם המבנה, והישיבה שבה לפעול בו. לדבריו, הקשר של מקובלי הישיבה למקום המקדש נמשך גם כיום באמצעות תפילה קבועה בסמוך להר הבית.