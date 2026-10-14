ללי דרעי, חברת מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר, תקפה הבוקר (רביעי) בחריפות את הלחצים המופעלים לדבריה על אנשי המפלגה לפרוש מהמרוץ לכנסת.

בריאיון לכאן רשת ב', סיפרה על שיחות טלפון בלתי פוסקות, שלטים שנתלו סמוך לבתי המשפחות ופגיעות אישיות, שלדבריה הגיעו גם לשימוש בזכר בנה שנפל.

"מתנהל נגדנו קמפיין נבזי, טלפונים בכל שעות היממה, תגובות מגעילות ברשתות, שלטים ביישובים שלנו, כולל ליד ההסעות של הילדים שלנו - כל זה כי העזנו להציע משהו חדש", אמרה דרעי.

"הם נפלו על האנשים הלא נכונים", הצהירה. "קמנו משבעה באוקטובר, ובין היתר באנו לשנות שיח. במקום לדבר איתנו על התוכניות שלנו, תולים לנו שלטים עם תמונות AI ודרישות לפרוש".

דרעי מתחה ביקורת גם על שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בעקבות תגובתו לפרישתו של דוידי בן ציון מהמפלגה: "אני מציעה להסתכל בטוויטר של סמוטריץ' עם השמחה לאיד על הפרישה - תראו את התגובות שאומרות שככה לא עושים פוליטיקה".

היא סיפרה כי הלחצים הגיעו גם ליישוב שבו היא מתגוררת ולסביבת בית הכנסת: "התקשר לבעלי רב מהיישוב שראה שלטים בתוך וליד בית הכנסת, והוא וכמה תושבים מהיישוב הורידו אותם בעצמם. דרך ארץ קדמה לתורה וקדמה לפוליטיקה. אני לא יודעת מי עומד מאחורי הקמפיין, הם לא מספיק אמיצים. הם לא מסוגלים לעמוד מולי ולהתעמת איתי על הדברים האמיתיים ועל התוכניות שלנו".

בהמשך התייחסה לפגיעות האישיות שספגה, לדבריה, תוך שימוש בזכר בנה שנפל: "אני לא פועלת מהרגש, אני פועלת מהשכל. ולמרות שאני כועסת, ולמרות שאני פגועה, ולמרות שהוציאו את הבן שלי עשרות פעמים מהקבר כדי להגיד לי עד כמה אני בוגדת בזכרונו, אני בכל זאת מפעילה את השכל".

דבריה של דרעי מגיעים יממה לאחר שסגן ראש מועצת שומרון, דוידי בן ציון, הודיע על פרישתו ממפלגת עמך ישראל, על רקע לחצים שהופעלו עליו ועל משפחתו.

במהלך השבוע נתלו מחוץ לביתו שלטים שקראו לו לפרוש מהמפלגה, על רקע הירידה שלה בסקרים. בהודעת הפרישה ששלח לחברי המפלגה כתב: "אוהב אתכם אחד אחד יקרים לי, תמשיכו להצליח. אשתי והילדים לפני הכול".