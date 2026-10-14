הסרטון של יאיר וילנסקי בני עקיבא

תנועת בני עקיבא פרסמה היום (רביעי) סרטון מרגש של אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל, בן ה-14 שנהרג באסון התפוצצות הנפל במהלך טיול שנתי בצפון הארץ.

בסרטון, שצולם במחנה הקיץ של התנועה לפני כחודש, נראה יאיר מחייך ומספר על החברות, האחדות והגיבוש בין החניכים שהגיעו מכל רחבי הארץ.

"השם שלי יאיר ואני ממעלות, מחנה הרא"ה", הציג את עצמו בתחילת הסרטון.

בהמשך סיפר על החוויה המשמעותית שלקח איתו מהמחנה: "אני לקחתי מעצמי למחנה שהכל מגובש, כל הצוותים מכל הארץ וממש אהבתי את כל הקטע של המחוברות והגיבוש".

את דבריו חתם בחיוך ובקריאה: "יאללה ביתר".

בתנועת בני עקיבא פרסמו את הסרטון לזכרו וכתבו: "יהיו דבריו של יאיר מאירים וחיים בתוכנו, ובכוחו של כל אחד מאיתנו לתרום את חלקו לגיבוש השבט ולחיזוק הרעות והחברות בנינו".

וילנסקי, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות והצעיר מבין חמישה אחים, נהרג ביום שני במהלך טיול שנתי של תלמידי הישיבה באזור מצפה פאר ברכס רמים שבגליל העליון.

במהלך הטיול התפוצץ נפל תחמושת, ככל הנראה פצצת מצרר, שהיה בשטח. על פי החשד, מדובר בתחמושת שנותרה באזור בעקבות הלחימה מול חיזבאללה בצפון.

מהפיצוץ נהרג יאיר ונפצעו 24 בני אדם נוספים, בהם ארבעה באורח קשה, שבעה באורח בינוני ו-13 באורח קל. כוחות גדולים של מד"א, משטרה וצה"ל הוזעקו לזירה, שהייתה בשטח הררי והגישה אליה הייתה מורכבת. מסוקים השתתפו בפינוי הפצועים לבתי החולים.

עדויות מהזירה תיארו את רגעי האימה לאחר הפיצוץ, כאשר תלמידים שנפצעו בעצמם ניסו לסייע לחבריהם, לעצור דימומים ולהעניק טיפול ראשוני עד להגעת כוחות ההצלה.

בין התלמידים שסייעו היה יאיר פרנקנטל, בן 15 ומתנדב נוער במד"א, שנפצע מרסיסים ברגלו ובכתפו. למרות פציעתו, העניק טיפול רפואי לחבריו ואף ביצע פעולות החייאה באחד הפצועים.

האסון עורר שאלות בנוגע לאישור מסלול הטיול ולסכנת הנפלים שנותרו בשטחים הפתוחים בצפון לאחר הלחימה. בקרן קיימת לישראל ציינו כי המסלול נסגר בעקבות נזקי המלחמה, וכי הודעה על כך הועברה לגורמים האחראים לתיאום הטיולים.

מנגד, במשרד החינוך הבהירו כי המסלול שאושר לטיול לא עבר בקטע הסגור, וכי ההנחיות הרלוונטיות נכללו באישור שניתן למוסד החינוכי. נסיבות הפיצוץ והאישורים שניתנו לטיול נמצאים בבדיקה.