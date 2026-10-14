שמוליק קליין - לראות בנים (לייב) | Shmulik Klein - liros bunim (Live)

רגע מרגש במיוחד נרשם במופע השקת האלבום "שמואל א'" של הזמר שמוליק קליין בבנייני האומה בירושלים, כשקליין נשנק מבכי במהלך ביצוע להיטו "לראות בנים".

מאחורי השיר עומד סיפור אישי וכואב: קליין ורעייתו מתמודדים כבר כ-15 שנים עם הציפייה לילדים, והלהיט "לראות בנים" מבטא את הכאב, התקווה והתפילה שמלווים אותם לאורך השנים.

עוד באותו נושא הילד הביישן שהפך לכוכב הבמות החרדיות

במהלך המופע הוחשכו האורות באולם, וקליין החל לבצע את השיר. לצידו על הבמה עמד הזמר והיוצר ליפא שמלצר, שהפעם החליף את המיקרופון במכחול.

בזמן שקליין שר, שמלצר צייר על קנבס והעניק ביטוי חזותי לתחושות שעלו מהביצוע.