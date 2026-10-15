ישראל מונעת את הקמתו של מוצב צבאי מבוצר ברצועת עזה, שאמור לאכלס את 150 החיילים הראשונים של כוח הייצוב הבינלאומי מטעם מועצת השלום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. כך דווח הערב (רביעי) בעיתון הבריטי "הגארדיאן".

על פי הדיווח, מועצת השלום העניקה בחודש אוגוסט האחרון חוזה לחברת הבנייה אמריקנית ארקל אינטרנשיונל במטרה להקים את המתקן. מדובר בבסיס המתוכנן להשתרע על שטח של 100 על 100 מטרים, אשר נועד לשמש כוח חמוש המהווה חלק מכוח נרחב יותר של 500 חיילים שכבר נשלחו מקוסובו וממרוקו.

עם זאת, כחודשיים לאחר חתימת ההסכם, התוכניות אינן מקודמות בשל היעדר אישור ישראלי. גורם המעורה בפרטים מסר ל"גארדיאן" כי דרג מקצועי ומשאיות ציוד אינם מורשים להיכנס לתחומי הרצועה לצורך התחלת העבודות. "ישראל לא פותחת את הגבול", צוטט הגורם.

אותו גורם הוסיף והסביר את השלכות העיכוב: "אי אפשר להיכנס ללא כוח הייצוב הבין-לאומי. אי אפשר לשקם. אין ביטחון ואין משלוחים של ציוד בנייה. אי אפשר אפילו להתחיל להקים תשתיות או מתקנים בסיסיים, כי ללא כוח הייצוב אי אפשר להיכנס".

מטעם צה"ל וממשלת ישראל לא נמסרה תגובה לדיווח, וגם במועצת השלום סירבו להגיב באופן רשמי.

בתחילת השבוע דווח בכאן חדשות כי ישראל אישרה לחברה אמריקנית הפועלת מטעם מועצת השלום להיכנס לרצועת עזה, במטרה להתחיל באיתור ובמיפוי אתרים שבהם יוכל חמאס למסור רובים ואמצעי לחימה לצורך השמדתם.

המהלך נועד לקדם את אחד השלבים המרכזיים בתוכנית השלום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שלפיה חמאס יוותר על נשקו ורצועת עזה תפורז.

על פי תוכנית מועצת השלום, הנחת הנשק בידי חמאס אמורה להקדים את תחילת הנסיגה ההדרגתית של ישראל. רק לאחר פירוז אזורים ממחבלים אמורה ישראל להתחיל לסגת מהם, ובהמשך הם יועברו לאחריות ממשלת הטכנוקרטים.

אלא שבמערכת הביטחון קיימת פסימיות באשר לסיכויי הצלחת התוכנית. גורם ביטחוני בכיר אמר לכאן חדשות כי האמריקנים מפעילים לחץ כבד על ישראל להתקדם במימושה. לדברי אותו גורם, אף שחמאס הצהיר כלפי חוץ כי בכוונתו לוותר על נשקו, בפועל הארגון ממשיך לשקם את כוחו ברצועת עזה.