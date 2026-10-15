משפחתו של לוחם גולני גור קהתי, שנהרג בנובמבר 2024 במהלך פעילות צבאית בדרום לבנון שבה השתתף גם זאב (ז'אבו) ארליך, עזבה את ישראל ועברה להתגורר בכרתים.

ההחלטה התקבלה בעקבות המחדלים שנחשפו סביב נסיבות מותו של בנם, והאכזבה העמוקה של הוריו מהתנהלות צה"ל ומהטיפול בפרשה.

בתחקיר נרחב שפורסם ב"הארץ" נחשפות עדויות וחומרי חקירה חדשים המשרטטים תמונה קשה של האירוע שהתרחש ב-20 בנובמבר 2024, במתחם מבוצר בכפר שמע שבדרום לבנון.

על פי התחקיר, הכוח שאליו הצטרפו רמ"ט גולני דאז, אלוף משנה יואב ירום, וארליך, יצא לשטח בחופזה וללא תדרוך מסודר. כמה מהלוחמים העידו כי כלל לא ידעו מה מטרת הפעילות, ואחרים סברו שמדובר בסיור ארכיאולוגי.

אחד הלוחמים תיאר כי הכוח נע במתחם כמו ב"טיילת בתל אביב". מהעדויות עולה כי החיילים לא נעו באופן מבצעי וחלקם צילמו בטלפונים הניידים.

בחודש יולי נפגשו בני המשפחה עם הרמטכ"ל אייל זמיר בקריה בתל אביב, שם הוצג להם התחקיר המבצעי. לדברי מעין, הרמטכ"ל שאל אותה על כוונתם לעזוב את ישראל. "הוא אמר לי, 'שמעתי שאתם יורדים מהארץ'. עניתי לו, 'תתעדכן, אנחנו לא יורדים מהארץ, הארץ ירדה מאיתנו. מפה אפשר רק לעלות".

המשפחה עזבה את ישראל בחודש ספטמבר ועברה לכרתים עם שלושה מילדיה. בן נוסף, נטע, נשאר להתגורר במושב ניר בנים, שם נותר גם קברו של גור.

לפני העזיבה פירקו ההורים את המצבה הצבאית מקבר בנם, ובמקומה החל רון להניח אבנים שאסף ממקומות שונים בארץ.

"אנחנו לא מצליחים להתנחם פה, לא מצליחים להתאושש פה", הסביר רון את ההחלטה לעזוב. "בשביל להתאושש אתה צריך גם את הקהילה, החיבוק התמיכה ותמונת עתיד. ואין כזאת".