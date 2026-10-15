ארגון בצלמו פנה היום (חמישי) לאיש העסקים אסף רפפורט, ממייסדי חברת הסייבר וויז (Wiz), בעקבות הדיווחים על מגעים מתקדמים לקבלת הזיכיון להפעלת רשת מקדונלד'ס בישראל, וקרא לו לפתוח סניפים גם ביהודה ושומרון.

בארגון בירכו את רפפורט על האפשרות שיקבל את הזיכיון, ופנו אליו בקריאה לשנות את מדיניות הרשת כלפי תושבי יהודה ושומרון. "מזל טוב, הכרז על הקמת סניף מקדונלד'ס ביו"ש", קראו בארגון, והדגישו כי הם מצפים מרפפורט, שאותו תיארו כציוני נלהב, שלא להחרים את אזרחי ישראל המתגוררים באזור.

בבצלמו הזכירו כי בתקופת הזכיין הקודם, עמרי פדן, נמנעה הרשת מפתיחת סניפים ביהודה ושומרון, מדיניות שעוררה לאורך השנים מחאות וביקורת.

הפנייה מגיעה בעקבות דיווח ב"כלכליסט" שלפיו רפפורט ושלושת שותפיו להקמת וויז, ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק, נמצאים במגעים מתקדמים עם מקדונלד'ס העולמית לקבלת הזיכיון להפעלת הרשת בישראל.

על פי הדיווח, הקבוצה נמצאת בישורת האחרונה של המשא ומתן ומסתמנת כמועמדת המובילה לקבלת הזיכיון, אך העסקה טרם נחתמה.

מקדונלד'ס העולמית רכשה בשנת 2024 את פעילות הרשת בישראל מידי עמרי פדן, שהחזיק בזיכיון במשך יותר משלושה עשורים. מאז מופעלת הרשת ישירות בידי החברה העולמית.

אם העסקה עם מייסדי וויז תושלם, תהיה זו כניסה משמעותית נוספת שלהם לתחום עסקי חדש, לאחר מכירת חברת הסייבר לגוגל תמורת 32 מיליארד דולר.

בארגון בצלמו מקווים כי שינוי הבעלות יביא גם לשינוי במדיניות הפריסה של מקדונלד'ס בישראל, ויאפשר פתיחת סניפים ביהודה ושומרון לראשונה.