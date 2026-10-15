שני ארגוני נוער חרדיים מאיימים לעתור לבג"ץ נגד משרד החינוך, בטענה לאפליה בחלוקת תקציבי ארגוני הנוער. הארגונים דורשים להקפיא חלוקה של כ-40 מיליון שקלים עד להשלמת שינוי מבחני התמיכה.

ארגוני הנוער "פרחי הדגל" ו"אמת ליעקב בישראל" שיגרו באמצעות עו"ד יהודה אבלס מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, שבו דרשו לעצור את חלוקת יתרת תקציב התמיכות לשנת 2026.

התקציב הכולל לארגוני הנוער עומד על כ-117 מיליון שקלים, ומתוכו נותרו לחלוקה כ-50 מיליון שקלים.

במרכז טענות הארגונים עומדים פערים משמעותיים בתקצוב לחניך. על פי הנתונים שהציגו, בשנת 2022 עמד התקצוב הממוצע לחניך בארגונים הגדולים על כ-224 שקלים, לעומת כ-609 שקלים לחניך בארגונים קטנים - פער של פי 2.7.

לטענת הארגונים, הפער נובע בין היתר משיטת חלוקה שבה רק כ-30% מכספי התמיכה מחולקים בהתאם למספר החניכים בפועל.

טענה נוספת נוגעת למנגנון המכונה "תקרות הגידול". לפי המכתב, ארגונים המונים יותר מ-20 אלף חניכים מוגבלים להכרה בגידול שנתי של עד 5% בלבד, בעוד ארגונים קטנים יכולים לקבל הכרה בגידול של עד 15%.

לטענת הפונים, המשמעות היא שגם כאשר ארגון גדול פותח סניפים חדשים ומצרף אלפי חניכים, התקצוב אינו גדל בהתאם להיקף פעילותו.

במכתב נטען כי משרד החינוך כבר הכיר בשנת 2020 בבעיות הקיימות בשיטת התקצוב. בימים אלה מתנהל הליך היוועצות לשינוי מבחני התמיכה, שאמור להסתיים בתחילת נובמבר 2026.

למרות זאת, לטענת הארגונים, המשרד נערך לחלק את יתרת התקציב לשנה הנוכחית על פי הקריטריונים הקיימים, עוד לפני השלמת השינויים.

בשל כך דורשים הארגונים להקפיא כ-40 מיליון שקלים מתוך יתרת התקציב, ולהעביר בשלב זה כ-10 מיליון שקלים בלבד לצורך הבטחת המשך הפעילות השוטפת.

לחלופין, הם דורשים לחשב מחדש את התמיכות לשנת 2026 על בסיס מספר החניכים המאומת בפועל, לבטל את מגבלות הגידול והסניפים וליישם את הסעיף בהסכם הקואליציוני העוסק בחלוקה שוויונית.

במכתב ההתראה מבהירים הארגונים כי אם לא יתקבל מענה ענייני ומיידי לדרישותיהם, בכוונתם להגיש עתירה דחופה לבג"ץ ולבקש צווי ביניים שימנעו את חלוקת הכספים עד להכרעה בנושא.