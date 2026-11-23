עיריית מעלה אדומים הגישה עתירה דחופה לבג"ץ נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בדרישה לבטל את החלטתה לדחות את פתיחת ההצעות במכרז להקמת 1,234 יחידות דיור במתחם E1, הידוע גם בשם "מבשרת אדומים".

העתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד גילעד רוגל ונתמכת בתצהירו של ראש העיר גיא יפרח, מבקשת להורות על פתיחת תיבת המכרזים ובחירת הזוכים ללא דיחוי.

במוקד העתירה עומדת החלטה שהתקבלה ב-17 בנובמבר, יומיים לפני המועד שנקבע לפתיחת ההצעות. בהחלטה הורתה היועצת המשפטית לממשלה לדחות את פתיחתן עד לאחר הקמת הממשלה הבאה, כדי לאפשר לה לבחון את הנושא ואת השלכותיו המדיניות.

על פי העתירה, לפני שנה פורסם מכרז להקמת כ-1,900 עד 3,400 יחידות דיור באזור E1, ובהמשך הוא פוצל לשני מכרזים בשל תוכניות הבנייה השונות החלות בשטח.

המכרז הנוכחי, הכולל 1,234 יחידות דיור, פורסם באוגוסט 2026, ומועד פתיחת ההצעות נקבע תחילה ל-19 באוקטובר.

בספטמבר הורתה היועצת המשפטית לממשלה לדחות את הליכי המכרז בשל סמיכותם לבחירות לכנסת והחשש מפני שימוש במכרז לצורכי תעמולת בחירות.

לאחר דיונים נוספים הוחלט לאפשר את הגשת ההצעות במועדן, אך לדחות את פתיחתן לאחר הבחירות.

עיריית מעלה אדומים ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' עתרו נגד הדחייה, אולם לפני חודש דחה בג"ץ את העתירות וקבע כי אין עילה להתערב בהחלטת היועצת המשפטית לממשלה.

אלא שבשבוע שעבר התקבלה החלטה נוספת, שלפיה פתיחת ההצעות תידחה שוב, הפעם עד לאחר הקמת הממשלה הבאה.

בעתירה טוענת העירייה כי ההחלטה החדשה התקבלה ללא שינוי מהותי בנסיבות שהיו ידועות ליועצת המשפטית לממשלה בעת קבלת החלטתה הקודמת.

לטענת העירייה, פסק הדין הקודם של בג"ץ אישר את דחיית פתיחת ההצעות ל-19 בנובמבר, ולכן לא היה מקום להסתמך עליו כדי להצדיק דחייה נוספת.

העירייה טוענת עוד כי שינוי העמדה פוגע בעקרון ההסתמכות של היזמים שהשתתפו במכרז, לאחר שהגישו הצעות בהנחה שאלו ייפתחו במועד שנקבע. בעתירה נכתב כי היזמים מצויים כעת בחוסר ודאות לגבי המשך המכרז, וכי קיים חשש שהסדרים פיננסיים שערכו לצורך מימון רכישת הקרקעות יפקעו בשל העיכוב.

עוד נטען כי ההחלטה החדשה אינה סבירה ואינה מידתית, וכי היועצת המשפטית לממשלה אינה רשאית לחזור בה מעמדתה הקודמת בנסיבות שנוצרו.

בהחלטה שעליה נסבה העתירה הסבירה היועצת המשפטית לממשלה כי למכרז במתחם E1 יש רגישות ציבורית ומדינית מיוחדת, לרבות השלכות בזירה הבינלאומית.

בשבוע שעבר פורסמה באתר המכרזים הודעה רשמית שלפיה פתיחת תיבת ההצעות נדחית עד לאחר הקמת הממשלה הבאה, וכי ועדת המכרזים תעדכן בהמשך לפי הצורך. בעקבות ההודעה פנתה העירייה לבית המשפט העליון בדרישה לבטל את ההחלטה החדשה.

בסיום העתירה מבקשת העירייה מבג"ץ להורות על פתיחת ההצעות ובחירת הזוכים ללא דיחוי, וכן לחייב את היועצת המשפטית לממשלה בהוצאות המשפט.