הרב מאיר כהנא בדבר תורה לפרשת השבוע פרשת נח

בד בבד עם קיבוץ הגלויות הולכת ומתבהרת ההופעה האלוקית בעולם. בפרשת נח אנחנו פוגשים את המעשה של דור הפלגה, את ההתפזרות של בני נח בכל רחבי תבל. המציאות בעולם לפני חטא דור הפלגה היא: "וַיְהִי כָל הָאָרֶץ שָׂפָה אֶחָת וּדְבָרִים אֲחָדִים" (בראשית יא, א), וגם לאחר מכן, לפני שהקדוש ברוך הוא מדבר עם המלאכים, ומציע את העונש: "הָבָה נֵרְדָה וְנָבְלָה שָׁם שְׂפָתָם" (בראשית יא, ז), נאמר: "הֵן עַם אֶחָד וְשָׂפָה אַחַת לְכֻלָּם" (בראשית יא, ו). נקודת המוצא היא שכולם יחד, והתוצאה של מעשה דור הפלגה היא הפיזור בכל רחבי העולם.

הרמב"ן מזכיר את "רודפי הפשט", המסבירים שאנשי דור הפלגה פשוט רצו להישאר ביחד במקום אחד, ולא ליישב את העולם כולו, וזה לא היה טוב משום שהקדוש ברוך הוא רצה להפיץ את האנושות בכל רחבי העולם. הרמב"ן עצמו טוען שאי אפשר להבין זאת: וכי הם באמת חשבו שמגדל אחד יספיק לכולם? שהמשאבים החקלאיים הדרושים לכל צאצאיהם יימצאו במקום אחד?

לכן מבאר הרמב"ן שהחטא של דור הפלגה רמוז במילים "וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם" (בראשית יא, ד), וכפי שמציין הרמב"ן, על פי הסוד, שהכוונה היא לעבודה זרה, כאמור "וְשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים לֹא תַזְכִּירוּ לֹא יִשָּׁמַע עַל פִּיךָ" (שמות כג, יג). המילים לעשות 'שם' מלמדות על הרצון למצוא חלופה להנהגת ה'. אם כן, מדוע העונש הוא פיזור? זו מידה כנגד מידה: הם ניסו למצוא לעצמם חלופה אחת, ועל כן פיזר אותם הקדוש ברוך הוא בכל רחבי העולם, כדי שמעתה ימצא לו כל עם אליל אחר.

התפיסה האלילית במהותה, נותנת מקום למלחמות בין הכוחות השונים בעולם, ללא סדר וללא הכוונה. רק הכוח יכריע את סדר היום בעולם. לעומת זאת אמונתנו, אמונת הייחוד, שוללת זאת מכל וכל. לאמונתנו, הטוב חייב לנצח. כי כל הכוחות בעולם מגיעים מכוחו של הקב"ה, והקב"ה טוב לכל, ורחמיו על כל מעשיו. לכן הנסיון למצוא חלופה מבטא את הבריחה מן המחויבות אל הטוב הכללי, ואת הבחירה בדרך הנותנת מקום לרע, ומאפשרת לו להשתלט בכוח על העולם.

הספורנו מעמיק את הדברים וקובע שאילו כולם היו נשארים במקום אחד וטועים באותה אלילות, היה קשה מאוד להוציא אותם מאמונה מעוותת זו. אבל כאשר כל גוי הולך למקום אחר ומפתח לו אלילות אחרת, הרי שכל חיפוש הגויים בכל האלילויות שבעולם הביא אותם אט אט להבין שהקדוש ברוך הוא הוא מקור הכל, הוא בורא שמיים וארץ, והכל נעשה מכוחו. כך, בסופו של דבר, יקראו כל הגויים בשם ה', וכולם יידעו שהקדוש ברוך הוא הוא מלך מלכי המלכים; מתוך שיבינו את הקטנות שבפיזור האלילים בכל רחבי העולם, קל יהיה להם יותר לראות את מלך מלכי המלכים, שמכוחו מופיעים כל הכוחות בעולם.

דברים אלו מתחברים לדברי הרמב"ן המפורסמים בספר ויקרא (יח, כה), שלפיהם לכל אומה יש שר משלה, שכן יש לה ערך ורעיון מיוחד שהיא מבטאת בעולם. בסוף פרשת נח מנויים שבעים אומות. הרמב"ן (שם) מציג את הקשר בין שבעים נפש בעם ישראל שירדו למצרים, לבין שבעים האומות. עם ישראל מכיל בתוכו את כל הערכים הטובים המפוזרים בעולם.

לכן יש שבעים ואחד דיינים בסנהדרין, שצריכים לדעת שבעים לשון. אין הכוונה דווקא להבנת שפות רבות, אלא להבנת ערכים שונים ודרכי חשיבה שונות, רעיונות שונים המפוזרים בעולם. הדיין צריך להיות מסוגל להבין כל אדם, כדי לשפוט משפט צדק, ועם ישראל כולו צריך להיות מסוגל לאסוף את כל הרעיונות הללו המפוזרים בעולם. עם ישראל הוא עם אחד הבא מכוחו של הקדוש ברוך הוא, "וּמִי כְּעַמְּךָ כְּיִשְׂרָאֵל גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ" (שמואל ב ז, כג), הקורא בשם ה', שהרי ה' אחד ושמו אחד. התיקון לחטא דור הפלגה הוא קיבוץ הגלויות שלנו: אנו התפזרנו לבין הגויים בעקבות חטאינו, וכעת אנחנו יכולים להתחיל לחזור. כאשר אנחנו שבים מכל הגלויות, כל אחד מביא את התפיסות שפגש שם, ומרומם אותן אל עבודת השם ואל הקריאה בשם ה'. ההתרוממות הזו של עם ישראל מקפלת בתוכה, למעשה, את התרוממותו והתעוררותו של העולם כולו.

מתוך כך מובן מדוע הקדוש ברוך הוא כביכול מתייעץ עם המלאכים באומרו "הָבָה נֵרְדָה וְנָבְלָה שָׁם שְׂפָתָם". רש"י מציין שמכאן למדנו שהגדול נמלך בקטנים ושזו מידת דרך ארץ, אך יש כאן מעבר לכך: המלאכים מבטאים את השליחויות השונות, את ההתפרטות של דבר ה' אל המשימות המעשיות של ניהול העולם. גם השרים השונים ששלח הקדוש ברוך הוא לכל עם ועם, מופיעים לעתים כמלאכים - כפי שיעקב אבינו אומר על שרו של עשיו: "רָאִיתִי פָנֶיךָ כִּרְאֹת פְּנֵי אלוקים וַתִּרְצֵנִי" (בראשית לג, י). יש מדרגה אלוקית בהופעת השליחות של כל אחד מהעמים, ולכן המלאכים, השותפים כביכול בדיון זה עם הקדוש ברוך הוא, שותפים גם בתהליך הפצת הערכים השונים ברחבי העולם.

אנו מצויים בימים שבהם איסוף הכוחות שלנו הוא קריטי ממש. מוטלות עלינו משימות גדולות בעולם. בראש ובראשונה במלחמה: לקרוא בשם ה', ולא לפחד מהופעתם של הגויים המנסים לתקוף אותנו כאן בארץ. וגם בכל העולם, בכל רחבי תבל, מנסים גויים להתנכל לעם ישראל, כי מאז ומעולם היה קשה להם עם התפיסה המאוחדת הזו שאנו דבקים בה. אנו איננו עוצרים ואיננו מפסיקים לקרוא בשם ה' בכל מקום, ולהכריז שאנחנו עם אחד: היהודים היושבים כאן בארץ ישראל, וכל יהדות התפוצות בכל אתר ואתר, כולנו עם אחד, וכולנו, בעצם נוכחותנו כאן בעולם, קוראים בשם ה' אחד. קיבוץ הגלויות הוא שמבטא את ההתעלות שלנו ואת התבררות דבר ה' בעולם, כפי שהיה טרם הפיזור. אנו נדרשים לאסוף את כוחותינו, ולפעול כעם אחד. במשנה תוקף אמורים הדברים בימים כאלה, שבהם הדעות השונות בעם ישראל מתחדדות ומתבררות. גם כאשר יש ויכוחים בינינו על דרכו של עם ישראל ועל דרכה של מדינת ישראל, עלינו לזכור שבסופו של דבר האחדות הפנימית שלנו היא המביאה אותנו ואת העולם כולו אל ההופעה האלוקית המלאה.