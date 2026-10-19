הרב נתנאל אלישיב, לשעבר ר"מ במוסדות בני דוד בעלי ותושב היישוב, ספד בפוסט שפרסם בפייסבוק לאופיר דלי שנהרג בתאונת אופנוע במחוז קראבי בתאילנד.

"יש דברים שמעוררים אצלנו פליאה, במובן העמוק של המילה. אנחנו נותרים המומים, כואבים, מטולטלים, לא מבינים. וכך צריך להיות. כך אני מרגיש עם היוודע הבשורה הקשה על פטירתו של חברנו ליישוב עלי, אופיר דלי", פתח הרב אלישיב את הספדו.

הוא סיפר על דמותו. "אופיר למד במכינה בעלי, ואחר כך שירת ביחידה מובחרת. אחר כך אופיר חזר ללמוד תורה בישיבה לבוגרי צבא, הוא שקד על תלמודו והתעלה. הכרתי אותו כשהוא שימש כחברותא בוגרת לתלמידים שלי מהמכינה, הם נקשרו אליו ואהבו אותו אהבת נפש. גם כשהוא כבר התחיל לימודים באוניברסיטה ועבודה "רגילה", הוא המשיך ללמוד, החיבור לתורה הפך אצלו משלב בחיים לדרך חיים.

אופיר פיתח קשר מיוחד עם הרב גיורא רדלר, שאת החוברות העמוקות שלו הוא ערך והוציא לאור, וכן עם הרב יוסף קלנר. זאת לצד תלמידי חכמים נוספים שהוא עמד אתם בקשר במשך שנים. הוא התמודד בשנה האחרונה עם מחלה קשה מאוד, והיה נתון לסכנת חיים. התפללנו עליו, ודאגנו, כי הייתה סיבה לדאגה. כמה שמחנו כשראינו אותו חוזר אט אט לכוחותיו. כמה שמחנו כשהוא שב לפקוד את בית הכנסת, הולך לאט בהתחלה, אבל הולך ומתחזק. נראה היה שהחלק הרע מאחוריו", הוסיף הרב אלישיב.

לדבריו "רק לאחרונה, בשמחת תורה, שמחנו אתו כולנו כשהוא התכבד להיות חתן תורה. בכל השיחות החטופות והמגעים עמו, ראיתי שהוא התעלה מכוח ייסוריו, וחוט של חסד וחמלה משוך עליו. ופתאום באחת הוא נלקח מעמנו, ביום סתמי באמצע הסתיו. הוא ניצח את המחלה, אך נלקח מעמנו בתאונה, בארץ רחוקה".

הרב שחזר את השיחה האחרונה בין השניים. "שיחתנו המשמעותית האחרונה הייתה לפני כחודש, בעקבות שיעור שנתתי בבית הכנסת על תפילת 'ונתנה תוקף'. כן, התפילה המרעידה הזאת שבה אנחנו שואלים, ספק על עצמנו, ספק על זולתנו: "מי בקצו ומי לא בקצו?", ומפרטים את כל הדרכים הנוראיות שבהן החיים עלולים להסתיים להם כך לפתע. והוא, כרגיל, עם החיוך המתוק, עם שאלה חכמה והערה מחכימה".

"מה באמת ניתן לומר? רק לכאוב, להתפלא, להתאבל, לא להסביר, לא להתיימר לדעת. תחסר לנו חבר יקר, החיוך שלך, הסקרנות, בקשת האמת, אהבת התורה ואהבת הבריות - כל אלו ימשיכו אתנו", סיכם הרב אלישיב.

דלי ז"ל התגורר בעלי קרוב ל-20 שנה והותיר אחריו את רעייתו שירה ואת ששת ילדיהם: נילי, גילי, אורי, מרדכי, יצחק וטובי.

הוא למד במוסדות בני דוד בעלי ובהמשך השלים לימודים אקדמיים באוניברסיטת אריאל. במהלך שירותו הצבאי שירת כלוחם ביחידת מגלן, ובהמשך המשיך לשרת במילואים בחטיבת הקומנדו.

בחייו האזרחיים עבד בחברת מובילאיי, לצד חיי המשפחה שבנה ביישוב עלי, שאליו היה קשור במשך שנים רבות.

בשנתיים האחרונות התמודד עם מחלת הסרטן. לאחר תקופת ההתמודדות עם המחלה יצא יחד עם חבר לטיול החלמה בתאילנד, אך במהלך השהות במדינה נפגע בתאונת אופנוע קטלנית. נסיבות התאונה עדיין נחקרות בידי הרשויות המקומיות.