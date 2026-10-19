טלטלה בארגון העיתונאים והעיתונאיות: הוועד המנהל של הארגון החליט בישיבה דחופה שהתקיימה אתמול (ראשון) לפתוח בהליך להעברתו מתפקידו של יו"ר הארגון, חיים הר-זהב. כך פורסם בגלובס.

בהודעת הוועד נמסר כי "החלטה זאת מתקבלת בכובד ראש לאחר סדרה של מהלכים בעייתיים וחמורים מצד היו"ר, שלדעת הוועד מסכנים את שלמותו ותפקודו התקין של הארגון, ולאחר שנעשו מספר רב של ניסיונות לפתור את הבעיה בדרכים אחרות".

בוועד ציינו כי להר-זהב ניתנה האפשרות להשתתף בקביעת מועד הישיבה ולהציג את עמדתו בפני חברי הוועד, אך הוא בחר שלא לעשות זאת. מנגד, בסביבתו של הר-זהב טוענים כי הישיבה לא כונסה כדין וכי היא מנוגדת לקביעות בית הדין של הארגון.

ההחלטה מגיעה על רקע משבר אמון חריף ומתמשך בין הר-זהב לבין הצוות המקצועי והוועד המנהל. ברקע עומדות טענות לחריגה מסמכות, למעורבות יתר בניהול השוטף ולניסיון לפטר באופן חד-צדדי את מנכ"לית הארגון, מיכל גרא-מרגליות.

המשבר החריף לאחר שארבעה מעובדי הארגון הגישו תלונה נגד היו"ר, ובהמשך שלח הר-זהב מכתב התראה לפני תביעת דיבה נגד אנשי הצוות שהתלוננו עליו. בעקבות זאת החליט הוועד להעניק לעובדים גיבוי משפטי ולפעול לקידום סיום כהונתו.

מנגד, הר-זהב מתכוון להציע לחברי הארגון לקיים בחירות כלליות חדשות, הן לתפקיד היו"ר והן לוועד המנהל.

על פי הדיווח בגלובס, גורמים המעורים בפרטים מעריכים כי להר-זהב בסיס תמיכה משמעותי בקרב חברי הארגון המועסקים בחדשות 13, מקום עבודתו הנוכחי, וכי הדבר עשוי להקשות על קידום ההדחה.

הר-זהב מסר בתגובה: "לא השתתפתי בישיבה, כמו רבים מחבריי. כשתתכנס האספה הכללית אבקש מחברות וחברי הארגון להחליט על בחירות כלליות לכלל מוסדות הארגון, לרבות הוועד המנהל".