קראתי בצער ובהלם את המסמך החשוב שהוציא ראש הממשלה על תפיסת הביטחון. הכל היה שם. נשק גרעיני, התחמשות, בריתות אזוריות, תפיסות הגנה מתחדשות, ועוד ועוד.

הכל, חוץ מדבר אחד. האדם. מסמך מקיף על תפיסת הבטחון של מדינת ישראל שמתעלם בצורה מוחלטת מהשבר העמוק של כח האדם של צה"ל. המילואימניקים המסורים והשקטים שעוד רגע מתמוטטים ונעלמים אינם קיימים מבחינת ראש הממשלה והמטה לבטחון לאומי.

עם הקמת המדינה הבין דוד בן גוריון שלא ניתן לקיים צבא הגדול על מידות המדינה. הוא הודיע לצה"ל שעליו להתאים את עצמו למדינה וקיצץ את כח האדם בהתאם. רק מי שלא מכיר מילואימניקים מקרוב (וכנראה שיש כאלו...) לא מבין שמערך המילואים נמצא על סף קריסה. אי אפשר לעבוד בשום עבודה לאורך זמן, כשאתה שלושה חודשים בשנה במילואים. אי אפשר ללמוד שום מקצוע כשבאופן קבוע אתה צריך לעשות מועדי ג' וד'. זה לא יחזיק מים.

שוברי נופש והעדפות בקניית מגרשים הם דבר נחמד, אבל הם לא פתרון למצוקת הלוחמים וודאי שלא למצוקת בני המשפחות שלהם. אי אפשר להמשיך ככה. מדינת ישראל חייבת לקבל הכרעה אסטרטגית לקצץ את מספר ימי המילואים בדחיפות, ולקבל החלטות ביטחוניות בהתאם.

אם צריך בשביל זה להכריע מיידית את החמאס כדי לפנות שלוש אוגדות מעזה, אז כך יש לעשות. אם צריך להקים גוף מיוחד שיגדיל את מספר לוחמי המילואים, אז נקים את הגוף הזה. אם צריך להוריד את הירח בשביל המילואימניקים היקרים שלנו - אז נוריד את הירח בשבילם.

ראש הממשלה ואנשי המועצה לביטחון לאומי צריכים לסגור את המחקרים האסטרטגיים שלהם ולצאת לשטח. לעזוב את המצגות והתרשימים המשוכללים ולהסתכל למילואימניקים בעיניים. אין ביטחון בלי לוחמים. אין תפיסת ביטחון ללא מענה למשבר המילואימניקים. האדם שבצה"ל ינצח.