יהונתן אוריאל לר, מנכ"ל ארגון 'האמת היהודית' ותושב קריית ארבע-חברון, פנה במכתב לשר הביטחון ישראל כץ בבקשה להסיר את תנועת 'כך', שהקים הרב מאיר כהנא, מרשימת ארגוני הטרור בישראל.

במכתבו התייחס לר לפסילת התנועה מהתמודדות בבחירות לכנסת בשנת 1988, וטען כי יש לבחון מחדש את ההחלטות שהתקבלו בעניינה. "בכל שנה שעוברת, רואים כמה שהרב כהנא צדק", כתב לר. לדבריו, "האסונות שפקדו אותנו בפרעות תשפ"א - שומר חומות בידי האויב שקם עלינו מבפנים, והטבח הנורא בשמחת תורה תשפ"ד, היו דברים שהוא הזהיר מפניהם לפני 40 שנה".

מנכ"ל 'האמת היהודית' התייחס גם למערכת היחסים בין בית המשפט העליון לכנסת. "הוא היה גם הראשון להתריע מההתערבות של בג"ץ בהחלטות הכנסת, היום כולם רואים ויודעים שהתיקון הוא הכרחי", טען.

בהמשך מתח לר ביקורת על המפלגות שהיו שותפות להליכי פסילת התנועה. "לפסילה שלו מהכנסת היו שותפים הימין והשמאל, מהליכוד והמפד"ל ועד למערך ור"צ", כתב, והוסיף: "זה הזמן לעשות תיקון, ולבטל את הפסילה השערורייתית".

לר התייחס גם להכרזה על 'כך' כארגון טרור לאחר הטבח שביצע ברוך גולדשטיין במערת המכפלה בשנת 1994. לטענתו, העובדה שוועדת שמגר קבעה כי גולדשטיין פעל לבדו ולא בשליחות התנועה מצדיקה את ביטול ההכרזה. עם זאת, מסקנה זו אינה מבטלת כשלעצמה את ההכרזה המשפטית על הארגון.

במכתב הזכיר לר גם את החלטת ארצות הברית בשנת 2022 להסיר את 'כך' מרשימת ארגוני הטרור הזרים. "אפילו בארה"ב בזמן שלטון ביידן, שלא חשוד באהדה יתרה לישראל, הוסרה כך מרשימת ארגוני הטרור, ורק כאן, בישראל, האבסורד חוגג!", כתב.

בסיום המכתב הציג מנכ"ל 'האמת היהודית' את דרישותיו: "אנו מבקשים בראשונה להסיר את כך מרשימת ארגוני הטרור, ולהתחייב שלאחר הבחירות תבוטל החקיקה שהביאה לפסילת כך".

לדבריו, "אין בכך רק משהו סמלי, אלא תיקון עוול שיאפשר להתריע מסכנות למדינה היהודית ולמנוע אסונות נוספים חלילה".