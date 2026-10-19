סמוטריץ' במסר לאחר פרישת בני גנץ דוברות

פרישתו של בני גנץ מהמרוץ לכנסת מעוררת תגובות גם במחנה הימין, שם גובר הלחץ על עופר וינטר ועל ראשי מפלגות נוספות שאינן עוברות את אחוז החסימה לפרוש מההתמודדות.

יו"ר מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ' אמר כי "כששומעים את הברכות של כל מנהגי מפלגות השמאל להחלטת הפרישה של גנץ, מבין שהוא פרש כדי לגלות אחריות לגוש השמאל ולהעלות אותו לשלטון".

לדבריו "השמאל עכשיו מאורגן עם אפס זריקת קולות. למרבה הצער דווקא בימין המצב עכשיו הפוך לחלוטין. עופר וינטר וכמוהו עוד כמה רסיסי מפלגות שאין להם שום סיכוי בעולם לעבור את אחוז החסימה, מהמרות על העתיד של מדינת ישראל".

הוא פנה לעופר וינטר ואמר: "אני מפציר בעופר בחבריו ובכל רסיסי המפלגות - תפרשו. לא מהמרים על מדינה פלסטינית, לא מאמרים על הזהות היהודית של מדינת ישראל, לא מהמרים על הביטחון, לא מאמרים על העתיד של מדינת ישראל. לא מצביעים לאף מפלגה שלא עוברת בוודאות את אחוז החסימה, לא זורקים קולות לפח, ולא מקימים מדינה פלסטינית".

שר התקשורת שלמה קרעי הוסיף "גנץ מגלה אחריות כלפי החברים שלו בשמאל כדי לא לאבד אף קול. הגיע הזמן שגם בימין יתעשתו. אם וינטר יפרוש, אוריד בפניו את הכובע".

גם השר גדעון סער הצטרף לקריאות לפרישת וינטר. "על מפלגות הימין שמתמודדות ומצויות מתחת לאחוז החסימה - לעשות את מה שבני גנץ עשה", אמר סער.

לדבריו, המחיר הפוליטי של קולות שלא יתורגמו למנדטים עלול להיות כבד במיוחד בבחירות הקרובות. "מחיר בזבוז קולות ימין בבחירות אלה עלול להיות קטלני. גלו אחריות למען עם ישראל ולמען ארץ ישראל".