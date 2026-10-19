דרמה במערכת הפוליטית: יו"ר כחול לבן, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בני גנץ, הודיע היום (שני) כי החליט שלא להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת.

גנץ מסר כי בכוונתו להמשיך לפעול למען הקמת ממשלת אחדות, שלדבריו נחוצה כדי להתמודד עם האתגרים הניצבים בפני מדינת ישראל.

"לא אתמודד בבחירות הקרובות - אמשיך להיאבק למען אחדות. זה הפתרון היחיד שימנע אסון נוסף וישמור על ישראל מול כל האתגרים מבית ומחוץ", מסר גנץ.

בהודעה מטעמו נמסר כי ימשיך למקד את מאמציו בהבאת ממשלת אחדות שתפעל לטובת מדינת ישראל.

גנץ צפוי למסור הערב הצהרה לתקשורת, שבה יתייחס להחלטתו שלא להתמודד בבחירות ולצעדים שבכוונתו לנקוט בהמשך.

רק בשבוע שעבר הודיע גנץ בהצהרה מיוחדת כי אין בכוונתו לפרוש מהמרוץ לכנסת, למרות הטענות כי התמודדות מפלגתו עלולה להביא לאובדן קולות.

גנץ הבהיר כי הוא אינו משתייך לאף אחד מהגושים הפוליטיים, והציג את המשך התמודדותו כמאבק להקמת ממשלת אחדות.

"אנחנו בדרך לאסון. חייבים לעצור ולהציל את המדינה", פתח גנץ את דבריו לפני שכשבוע, והפנה ביקורת חריפה כלפי המערכת הפוליטית: "הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי, הם רוצים הכרעה. הקרע משרת אותם פוליטית".

לדבריו, ההתעקשות של שני הגושים על הכרעה פוליטית במקום על שיתוף פעולה עלולה להוביל את ישראל לסבב בחירות נוסף ולהקמת ממשלות צרות. גנץ קשר בין המחלוקות הפנימיות לבין האתגרים הביטחוניים של ישראל, והזהיר מפני ההשלכות האפשריות של המשך הקרע.

"הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות צרות שיקרעו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב", אמר.

על רקע האזהרות הללו ביקש גנץ להבהיר כי החלטתו להמשיך במרוץ אינה נתונה למשא ומתן פוליטי: "אני החלטתי לא להיכנע לאויבים שלנו. על מנת להילחם באויבינו אני חייב להיאבק על האחדות בינינו, ולכן אני רץ עד הסוף".