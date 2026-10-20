האם נאמנות לציונות הדתית מחייבת אותנו להצדיק כל מהלך של מנהיגי הימין? האם בשם "אחדות המחנה" עלינו לשתוק גם כשמשפחות המילואימניקים קורסות תחת הנטל?

והיכן החינוך שעליו גדלנו - להיאבק בעוולות מוסריות, לדרוש צדק ולממש את ערכי התורה והעבודה מתוך אחריות לחלשים ולנפגעים, ולא רק בסיסמאות?

דווקא מתוך ערכי הציונות הדתית עלינו לדרוש שינוי. לא כל החלטה של מנהיגי המחנה מחייבת הנהון, ולא כל ביקורת היא בגידה. יש רגע שבו צריך לומר: עד כאן. זו אינה דרכנו.

מאמרו של הרב חיים שנוולד מקומם, בראש ובראשונה משום שהוא מטיל דופי בציבור שלם שקץ בעיוות מוסרי עמוק ודורש שינוי. במקום להתמודד עם טענות המתנגדים למתווה ביסמוט, הוא מתייג אותם במונחים כמו "הנדסת תודעה", "קמפיין אונאה", "הולכת שולל", "מניפולציה", "הסתה" ו"ניצול כאב המשפחות השכולות".

אבל ההתנגדות למתווה אינה מניפולציה. היא נובעת מהיגיון פשוט ומערכי אחריות בסיסיים. לאחר שלוש שנות מלחמה קשות, שבהן ציבור אחד נושא בגופו ובנפשו את עול ההגנה, אי אפשר להמשיך ולהציע עוד "שיחות" עם ההנהגה החרדית, כאילו הן לבדן יחוללו שינוי היסטורי. במשך שנים השיחות הללו לא הביאו לגיוס משמעותי של הציבור החרדי.

ואולי צריך לשאול שאלה פשוטה יותר: האם במהלך שלוש שנות המלחמה קם פוליטיקאי חרדי והציע להעביר ישיבות לאזורי הגבול? האם מישהו הציע לתלמידי הישיבות להצטרף לסיוע ללוחמים בגבול לבנון, או למצוא דרך אחרת להשתתף במאמץ המלחמתי? האם הוצגה ולו יוזמה משמעותית אחת שתבטא נשיאה משותפת בנטל ובכאב המשפחות?

אין כאן דרישה שכל תלמיד ישיבה יהפוך ללוחם. מדובר בשאלה בסיסית של אחריות הדדית ושל נכונות לשאת בנטל בשעת חירום. כאשר במשך שלוש שנים ציבור אחד משלם בגופו, בנפשו, במשפחתו ובפרנסתו, קשה לקבל את הטענה שעוד הידברות ושיחות נעימות יביאו את השינוי המיוחל.

זו כבר אינה רק תמימות. זו התעלמות מן המציאות. אם גם לאחר מלחמה כה קשה לא ראינו ניסיון משמעותי מצד ההנהגה החרדית להשתתף במאמץ המלחמתי, מדוע שנאמין שהמתווה הנוכחי, שאינו מחייב שינוי מהותי, יביא לכך?

כדי להבין מדוע ההתנגדות למתווה ביסמוט אינה מניפולציה פוליטית, צריך לבחון מה הוא מציע בפועל - ובעיקר מה הוא אינו מציע.

הבעיה המרכזית במתווה היא שהוא אינו בנוי בראש ובראשונה על צורכי הביטחון של מדינת ישראל. מטרתו המוצהרת היא להסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות שתורתם אומנותם, אך אין בו מענה מספק לצורך בלוחמים ובתומכי לחימה.

המתווה מאפשר דחיית שירות עד לפטור בגיל 26, בלי להתנות את הפטור במילוי צורכי הביטחון. כיצד יוכל צה"ל להסתמך על גיוס בגיל כזה כמענה לצורך הדחוף בלוחמים? אין במתווה מנגנון המבטיח התאמה של המתגייסים לצורכי הצבא לפי גיל, פרופיל ותפקידי לחימה. יתרה מזו, הוא מעניק לרבנים תפקיד מרכזי בקביעת זהות המתגייסים, בעוד שצה"ל אינו שותף מלא למנגנון הבחירה.

גם קביעת יעדים קהילתיים במקום חובת שירות אישית אינה פותרת את הבעיה. חובת השירות היא אישית, ואילו המתווה מטיל את האחריות על הקהילה. בכך הוא משמר את ההבחנה המגזרית במקום להפוך את השירות לנורמה משותפת.

דווקא מי שרוצה לעודד גיוס צריך לשאול מה יגרום לצעיר החרדי להתגייס. במשך השנים היו צעירים חרדים שביקשו מסלול שיאפשר להם לשרת בלי להפוך ל"עריקים". תמריצים ממשיים, כמו רישיון נהיגה, אפשרות יציאה לחו"ל או סיוע בדיור, יכולים לשמש מנופי שינוי אפקטיביים. לשם צריך לכוון.

גם המספרים המוצגים במתווה אינם נותנים מענה ברור לצורכי הביטחון המשתנים. לפי המתווה מדובר ב־23 אלף מתגייסים חרדים בתוך שלוש שנים וחצי, כאשר חלק מהיעדים כוללים גם שירות לאומי או ביטחוני, ומנגנון העמידה ביעדים מאפשר עמידה חלקית. יש לבחון כמה מן המתגייסים אכן יגיעו לשירות צבאי, ובפרט לתפקידים שצה"ל זקוק להם. קשה לראות במתווה, כפי שהוא מוצג, את השינוי ההיסטורי הנדרש.

במקום להקים מסגרות חרדיות המעודדות גיוס, המתווה עוסק בהרחבה בהסדרת מעמדן של ישיבות קיימות שאינן תומכות בגיוס. כך נשמר למעשה המצב הקיים, במקום ליצור תשתית לשינוי.

יש נתון אחד שצריך להדאיג את כולנו. כבר היום כמחצית מהאוכלוסייה היהודית בירושלים היא חרדית. האוכלוסייה החרדית צעירה מאוד: 57% מהחרדים בישראל הם בני 0-19, לעומת 31% באוכלוסייה היהודית הכללית.

על פי המגמות הדמוגרפיות והתחזיות הקיימות, בתוך פחות מעשרים שנה עשויים החרדים להוות כ־40% מבני ה־18 היהודים בישראל.

המשמעות ברורה: אי אפשר להציע לציבור הישראלי להמתין לכך שהחברה החרדית תעשה בעתיד את המהלך שלא נעשה עד היום. מי יגן על אזרחי ישראל, ובהם גם האזרחים החרדים, אם חלק הולך וגדל מהצעירים לא ייטול חלק במשימת ההגנה?

אין כאן שאלה של ימין או שמאל, ואף לא מאבק נגד הציבור החרדי. זו שאלה של אחריות הדדית, של ביטחון ושל עתיד המדינה.

דווקא הציונות הדתית, שחינכה דורות לשילוב של תורה ועבודה, מחויבות לאומית וערבות הדדית, אינה צריכה להסתייג מן הדרישה לשינוי. להפך: עליה להוביל אותו. לא מתוך התנכרות לציבור החרדי, אלא מתוך דאגה לביטחון ישראל, לעתיד עם ישראל ולערכי התורה שעליהם חונכנו.

כי אחים אנחנו. ואחווה אמיתית אינה יכולה להתקיים כאשר האחריות להגנה על חיי כולנו מוטלת שוב ושוב על כתפיהם של אותם אנשים ומשפחות.

עלינו לשאול כל נציג ציבור: היכן אתה עומד מול מתווה הגיוס? התשובה לשאלה הזאת נוגעת לביטחוננו, לעתידנו ולערכים שבשמם אנחנו מבקשים לחיות כאן.

ד"ר ביטי רואי היא חוקרת קבלה וחסידות, אם לחייל מילואים קרבי שנפצע במלחמה, וחברה ב"שותפות לשירות" - פורום ותנועה ציבורית שהוקמו ביוני 2024 בידי נשים ממשפחות הציונות הדתית: נשות מילואימניקים, אמהות ובנות משפחה של לוחמים ומשרתים.