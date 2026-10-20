על רקע איומים של אנשי שמאל לעזוב את ישראל אם גוש הימין ינצח בבחירות, הרב חגי לונדין דוחה את הטענות על היקף התופעה, משוכנע שרוב המאיימים יישארו בארץ ומסביר מדוע הוא רואה בהתעוררות הזהות היהודית בקרב צעירים את התהליך המשמעותי בחברה הישראלית.

"שירדו ונסתדר בלעדיהם", אומר הרב חגי לונדין, מראשי ישיבת חולון, מרצה וחוקר תורת הרב קוק, בהתייחסו לאיומים של אנשי שמאל לעזוב את ישראל במקרה של ניצחון גוש הימין בבחירות. בשיחה עמו הוא דוחה את הטענות על היקף התופעה, תוקף את המאיימים בעזיבה ומסביר מדוע לדעתו מדובר בקבוצה קטנה שאינה מייצגת את המגמות העמוקות בחברה הישראלית.

את דבריו פותח הרב לונדין בנימה צינית: "אנחנו מאוד מפחדים... כל פעם שהשמאל מאיים אנחנו רועדים מפחד... אם אתם מאיימים לרדת מהארץ, כנראה שלא נסתדר בלעדיכם ולכן נעשה כל מה שאתם מבקשים... אני מניח שזה האפקט שהם מצפים שיקרה בעקבות האיומים שלהם, אבל אני לא בטוח שהאפקט הזה מתממש...".

לדבריו, אין מדובר בתופעה חדשה. "אלו איומים שנשמעים לא בפעם הראשונה. כמו ילד קטן, בכל פעם שהשמאל מרגיש שהוא מפסיד, הוא מאיים לעזוב את המשחק".

הרב לונדין סבור כי בניגוד לרושם שנוצר בתקשורת, מדובר בקבוצה קטנה מאוד. לטענתו, הנתונים שלפיהם בין 25 ל-50 אחוזים ממצביעי השמאל שוקלים לעזוב את הארץ משקפים ניפוח מגמתי מצד סוקרים המבקשים לעורר חשש בציבור. הוא משווה זאת לפרסומים במהלך שנות המלחמה על היקפי הירידה והעלייה לישראל, שלטענתו התבססו על הצגה חלקית ומגמתית של הנתונים.

מעבר לשאלת היקף התופעה, הרב לונדין מטיל ספק גם באפשרות שהאיומים יתממשו. "לאן ילכו כל החכמולוגים האלה? לצרפת? על מי הם מאיימים? לאן הם ילכו? הם נשארים בארץ כי הם יודעים שאין להם מקום טוב יותר בעולם".

לדבריו, גם ההנחה שלפיה לכל מי שמאיים לעזוב ממתינות אפשרויות תעסוקה יוצאות דופן בחו"ל רחוקה מהמציאות. "לא כל מצביע שמאל מבוקש כל כך בעולם, עד שהוא יכול להגר. זו פנטזיה תקשורתית שלא ממש מתממשת במציאות. אנשים נשארים בארץ כי זה המקום הבטוח ביותר ליהודים בעולם, וגם כי לעשות מעברים זה לא כזה פשוט".

שאלנו את הרב לונדין אם ייתכן שמאחורי האיומים מסתתרת תחושת מצוקה אמיתית של חלקים בציבור הישראלי, ואם נכון להקשיב לה. "לאיזו צעקה צריך להקשיב, צעקה שהם רוצים לשלוט כאן?", הוא משיב. "גמרנו להקשיב לצעקות. הם צועקים בלי קשר לשאלה אם הם צודקים או לא. הם צועקים כי לקחו להם את השלטון וזה הדבר היחיד שמעניין אותם, וכל פעם בתירוץ אחר ואיומים אחרים".

הרב לונדין דוחה גם את הטענה שלפיה עזיבה של אנשי שמאל תפגע ביכולתה של המדינה לתפקד. לדבריו, ישראל השתנתה ואינה תלויה עוד במוקדי הכוח שאפיינו אותה בעבר.

"ישראל היא לא המדינה של שלטון מפא"י מלפני חמישים שנה, כשכל הכלכלה והביטחון בידיים של הקיבוצים ומפ"ם, ואם הם יעזבו העסק יתפרק. זה השתנה", הוא אומר. לדבריו, אף שבדרגים בכירים מסוימים עדיין נמצאים אנשים המזוהים עם אותם מוקדי כוח, בדרגי הביניים, בשטח וגם בצמרת פועלים כיום כוחות מגוונים בעלי תפיסות לאומיות.

בהמשך דבריו הוא מותח ביקורת חריפה על עצם השימוש באיום לעזוב את הארץ ככלי פוליטי. "האיומים לרדת מהארץ הם לא סוג של צעקה אלא סוג של עליבות אישיותית שקשה לדמיין. אדם ששייך לעם מסוים מרגיש שזה הסלע שהוא נולד בו, כאן המסורת החברתית והלאומית שלו, אז אתה מאיים לעזוב כי דברים לא מתנהלים כמו שאתה רוצה? צריך להיות אדם מאוד קטן בבחינה האישיותית כדי לאיים כך".

משום כך, הוא אומר, אין סיבה להיענות לאיומים. "אנחנו צריכים להמשיך ולעשות את מה שטוב לעם ישראל על פי תפיסתנו, והרוב היום חושב אחרת מחבורת הקפלניסטים שחשבו שהמדינה שייכת להם בטאבו".

למרות הביקורת החריפה, הרב לונדין משוכנע שרובם המוחלט של המאיימים לא יעזבו את ישראל. "רובם אנשים בעלי מצפון ואנושיות פשוטה ועם הניצוץ היהודי שהולך ומתעורר אצלם או אצל ילדיהם ונכדיהם", הוא אומר.

עם זאת, הוא מבהיר כי אין בכוונתו לשנות את עמדותיו בשל האיומים. "לחשוב שבגלל שהם מאיימים ניתן להם לעשות עוד שבעה באוקטובר ולהפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה, המדינה המדומיינת שאתם חושבים? לא יקום ולא יהיה".

בהמשך השיחה שאלנו את הרב לונדין אם אפשר לראות באיומי הירידה מהארץ ביטוי לאזהרתו של הרב קוק מפני התרחקות מעם ישראל ומארץ ישראל כאשר הציונות מתנתקת מן הקודש.

בתשובתו מזכיר הרב לונדין את דברי חז"ל על ארץ ישראל המקיאה מתוכה את מי שאינם מתאימים לה מבחינה רוחנית. "מי שלא נמצא במקום הנכון, המציאות של ארץ ישראל לא מתאימה לו. זה רעיון הארץ המקיאה".

לדבריו, כבר בתקופת שיא ההתלהבות מהרעיון הציוני התריע הרב קוק מפני הסכנה שבניתוק הזהות הלאומית משורשיה הרוחניים. "בשיא הלאומיות הציונית, כשכולם דיברו על עלייה לארץ, הרב קוק ציין באותה איגרת שהציונות החילונית היא דבר נפלא, אבל אם זה לא יחובר לשורשים זה יילך וידעך".

עם זאת, הרב לונדין מדגיש כי אין להסיק מכך שהציונות נמצאת בתהליך של התפרקות. להפך, לדבריו, לצד הקבוצה הקטנה שעליה דיבר הרב קוק, מתרחשת בחברה הישראלית התעוררות יהודית משמעותית.

"חשוב לציין שהקבוצה הזו שהרב קוק ניבא עליה שתהפוך לשונאי ארץ ישראל, כדוגמת יוצרי הסרט נז"א, היא קבוצה מאוד קטנה. הציונות לא סיימה את דרכה ועכשיו הכול מתפרק".

לדבריו, ההתעוררות הזו באה לידי ביטוי דווקא בקרב צעירים שגדלו בסביבה חילונית. "הציונות עשתה את שלה, והנשמה היהודית שמתעוררת עכשיו היא זו שמביאה למציאות שבה על כל עלוב נפש שמאיים בירידה מהארץ יש מאה צעירים שהולכים לסליחות בכותל, למרות שהם גדלו בתרבות חילונית ובמדינה ציונית שלא הייתה מודעת לזהות היהודית שלה".

הרב לונדין רואה בצעירים הללו את עתידה של החברה הישראלית. "יש בהם משהו טבעי ונורמלי כבנים לאומה היהודית והם מחפשים את הקשר הזה והם הטייסים והם העתיד של עם ישראל".

לסיום הוא שב לאיומי הירידה מהארץ לקראת הבחירות ומבהיר כי מבחינתו אין בהם סיבה לחשש. "ערב בחירות, אנשי האמונה לא מתרגשים ולא חוששים מאיומים. אנחנו עושים את שלנו ורואים איך הקב"ה מוביל את עם ישראל בכיוון הנכון, איך מהאסון הגדול הזה שחווינו לפני שלוש שנים עם ישראל צמח".

בהתייחסו לאיומי הסרבנות שנשמעו בעבר, הוא מוסיף כי המציאות הוכיחה, לתפיסתו, את חוסנו של העם. "כל אותם איומי סרבנות התבררו כריקים מתוכן, כי מי ששייכים לעם ישראל הסתערו למרות האיומים".

את דבריו הוא חותם במסר נחרץ כלפי מי שממשיכים לאיים בעזיבה: "ואותה קבוצה שלא מתחרטת על האיומים והסרבנות ומאיימת לרדת מהארץ, שירדו ונסתדר בלעדיהם".