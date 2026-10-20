העיתונאית נריה קראוס נפלה אמש (שני) קורבן למתיחה במהלך שידור חי מהמהומות בפריז, לאחר שראיינה אדם שהציג את עצמו כערבי המתגורר בעיר ותומך בישראל. בהמשך התברר כי מדובר בישראלי שהתחזה לערבי.

קראוס, שדיווחה לתוכניתו של שרון גל בערוץ i24NEWS, פגשה במהלך השידור עובר אורח שהציג את עצמו בשם עלי מבגדד וסיפר כי הוא מתגורר בפריז.

כשנשאל על המהומות בעיר, השיב כי הוא חושש מההתפרעויות והביע תמיכה בישראל. במהלך הריאיון טען כי ישראל צדקה לאורך כל הדרך.

בהמשך נשאל מדוע מונפים דגלי פלסטין בהפגנות בפריז. המרואיין השיב כי אינו מבין את הקשר בין ההפגנות בצרפת לסוגיה הפלסטינית, ואף הכריז: "עם ישראל חי".

דבריו עוררו תגובות נלהבות מצד קראוס והמגיש שרון גל, אולם לאחר השידור התברר כי המרואיין אינו ערבי מעיראק, אלא ישראלי בשם חזי, תושב כפר שלם.

חזי פרסם ברשתות החברתיות את קטע הריאיון וחשף כי החליט להתחזות לערבי לאחר שהשתעמם במהלך שהותו ברחובות פריז.

"חיפשה לראיין צרפתי ונפלה על חזי מכפר שלם", כתב לצד הסרטון. בהמשך הוסיף: "לא האמנתי שאשכרה ישדרו את זה".