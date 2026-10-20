צה"ל ושב"כ הודיעו היום (שלישי) כי חיסלו ברצועת עזה את תאמר מוחמד איברהאים אלצבאע', מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שהיה מעורב בחטיפתה של שני לוק הי"ד במהלך טבח 7 באוקטובר.

המחבל חוסל אתמול בתקיפה אווירית במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה. מדובר בסגירת מעגל עם חוליית המחבלים שחטפה את לוק במהלך מתקפת הטרור.

בחטיפתה של שני לוק השתתפו חמישה מחבלים. אחד מהם עצור בישראל, ואלצבאע' היה האחרון מבין החוטפים שנותר בחיים מחוץ למעצר.

עוד נמסר כי לאורך המלחמה, ובפרט בתקופה האחרונה, המשיך המחבל לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, ופעל לשיקום יכולותיו של ארגון חמאס.

לדברי מערכת הביטחון, פעילותו בוצעה תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, וההחלטה לחסלו מהאוויר התקבלה במטרה להסיר את האיום שהיווה.

בצה"ל ובשב"כ הגדירו את החיסול כסגירת מעגל משמעותית במסגרת המאמץ המתמשך להגיע לכל המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר.

בהודעה המשותפת נמסר כי כוחות הביטחון ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם הפסקת האש, וכי ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על כוחות צה"ל ועל אזרחי מדינת ישראל.