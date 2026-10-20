לאחר שההוצאה להורג של כריסטה פייק, תושבת טנסי, נכשלה, והיא שרדה את שתי זריקות הרעל הקטלניות, אזרחי ארה"ב רוצים לנסות שוב להוציא אותה להורג.

סקר חדש של סוכנות הידיעות "רויטרס" עם מכון מחקרי דעת הקהל "איפסוס" מעלה כי 33 אחוזים מהאמריקאים מעדיפים כי המדינה תנסה שוב להוציא להורג אדם שהוצאתו להורג נכשלה בפעם הראשונה.

39 אחוזים היו מעדיפים להטיל על הנידון למוות עונש של מאסר עולם, ועוד 26 אחוזים "אינם בטוחים מה עדיף לעשות במקרה כזה".

בחלוקה למפלגות, עולה כי 52 אחוזים מהמצביעים הרפובליקנים תומכים בביצוע ניסיון הוצאה להורג שני, לעומת 24 אחוזים בלבד מהמצביעים הדמוקרטים.

על פי הסקר, 55 אחוזים מהאמריקאים שהשתתפו בסקר הביעו תמיכה בעונש מוות לאנשים שהורשעו בפשעים החמורים ביותר. מדבר בירידה לעומת 63 אחוזים שתמכו בעונש מוות על פשעים חמורים בסקר שנערך בשנת 2017.

בקרב כלל משתתפי הסקר, 31 אחוזים אמרו כי הם "מתנגדים לעונש המוות". בקרב מצביעי המפלגה הרפובליקנית 80 אחוזים תומכים בעונש מוות על פשעים חמורים, לעומת 39 אחוזים בלבד בקרב המצביעים הדמוקרטים.

כריסטה פייק אושפזה בבית החולים לאחר שליבה המשיך לפעום לאחר זריקות הרעל הקטלניות, והיא התאוששה בבית החולים.