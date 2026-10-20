האם שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און מת, או שמדובר בעוד גל שמועות חסר בסיס?

המשטר בפיונגיאנג פרסם היום (שלישי) תמונות חדשות של המנהיג בן ה-42, בניסיון לכאורה להפריך את הדיווחים שהתפשטו בימים האחרונים על מותו בעקבות דימום מוחי.

בתמונות, שלטענת סוכנות הידיעות הממלכתית צולמו אתמול, נראה קים כשהוא מלווה בבתו בת ה-13, קים ג'ו אה, במהלך ביקור באולם תצוגה לביגוד ולהנעלה בבירה הצפון קוריאנית.

באחת התמונות נראה השליט בוחן נעל ורודה, ובאחרות הוא מתבונן בגלילי בד ובוחן מעיל נשים המוצג על בובת ראווה.

גל השמועות החל בעקבות טענות שהפיץ שיה וואנג'ון, מתנגד משטר סיני המתגורר בארצות הברית ועומד בראש תנועה פוליטית שהוצאה מחוץ לחוק בסין.

לטענתו, קים לקה בדימום מוחי חמור, איבד את הכרתו והועבר בדחיפות לקבלת טיפול רפואי בבית חולים בבייג'ינג, שם מת. עוד טען כי גופתו הוחזרה בחשאי לצפון קוריאה וכי המשטר מסתיר את מותו.

גורמים דיפלומטיים ואנשי מודיעין בדרום קוריאה מסרו כי לא הגיע לידיהם מידע התומך בדיווחים על מותו של קים.

אותו מתנגד משטר סיני כבר הפיץ בעבר שמועות בלתי מבוססות על מצבו הבריאותי של נשיא סין שי ג'ינפינג.

השמועות הנוכחיות מגיעות על רקע הערכות של גורמי מודיעין בדרום קוריאה שלפיהן קים סובל מהשמנת יתר משמעותית, המגבירה את הסיכון למחלות לב וכלי דם.

זו אינה הפעם הראשונה שבה נפוצות שמועות על מותו של קים ג'ונג און. בשנת 2020, לאחר שנעדר מהופעות פומביות במשך כשלושה שבועות ואף החמיץ טקס ממלכתי חשוב לזכר סבו, הופצו דיווחים שלפיהם מצבו הרפואי קשה ואף נטען כי מת. בהמשך הוא שב להופיע בציבור.