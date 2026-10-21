אשת העסקים, משקיעת ההון סיכון והיזמת החברתית יסמין לוקץ', הפתיעה השבוע את צופי הסדרה הקומית "קופה ראשית" של כאן 11, כשהופיעה בתפקיד משחק בפרק החמישי של העונה השישית, שנקרא "שמור לי תור לי".

לוקץ', המוכרת בעיקר מעולם העסקים והיזמות, החליפה ליום אחד את שגרת עבודתה בסט צילומים. בעקבות החוויה פרסמה ברשתות החברתיות חמישה דברים שלמדה מההתנסות הראשונה בעולם המשחק.

בראש ובראשונה סיפרה כי גילתה עד כמה עבודתם של השחקנים מורכבת ותובענית.

"יצאתי עם הערכה חדשה לגמרי לשחקנים", כתבה והסבירה כי מה שנראה פשוט על המסך דורש שעות ארוכות של עבודה, חזרות וצילום חוזר של אותן סצנות, תוך שמירה על משחק טבעי בכל פעם מחדש.

תובנה נוספת שלה עסקה דווקא באנשים שאינם מופיעים על המסך. לוקץ' סיפרה כי הופתעה ממספר אנשי הצוות הנדרשים להפקת דקות ספורות של טלוויזיה, והסיקה מכך שגם הצלחות שנראות אישיות נשענות פעמים רבות על עבודה של אנשים רבים מאחורי הקלעים.

לוקץ' סיפרה כי למרות אהבתה לעיסוקיה הרגילים, היא נהנתה מהאפשרות לבלות יום שלם בעולם שונה לחלוטין.

לדבריה, דווקא החוויות החריגות והשבירה של השגרה הן אלו שנשארות בזיכרון לאורך שנים. בעקבות זאת המליצה לעוקביה להיענות להזדמנויות חדשות, גם כאשר הן אינן חלק משגרת חייהם.

בהמשך הודתה כי המשחק הציב בפניה אתגרים לא פשוטים, החל משינון טקסטים ועד להקשבה להוראות הבימוי והבעת רגשות מול המצלמה. "איזו הרגשה כיפית זו כשמצליחים לעשות משהו שקודם חששנו ממנו", כתבה, ועודדה את עוקביה לנסות דברים חדשים מחוץ לאזור הנוחות שלהם.

את התובנה החמישית הקדישה לוקץ' דווקא לנושא משעשע יותר: החשיבות שאנשים מייחסים למראה החיצוני שלהם. "אכפת לנו מאיך שאנחנו נראים יותר ממה שאנחנו מוכנים להודות", הודתה בהומור. לדבריה, מכל המחמאות שקיבלה בעקבות ההופעה, זו שהכי שימחה אותה הייתה "את נראית אש".

בסיום הודתה לצוות הסדרה על ההזדמנות להכיר מקרוב את עולם הטלוויזיה, והוסיפה גילוי מפתיע: עד להשתתפותה בצילומים, היא כלל לא צפתה בסדרה.