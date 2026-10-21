אלא ששוק הנדל"ן למגורים אינו עשוי מקשה אחת. עורך דין המלווה זוג ברכישת דירה ראשונה נדרש לא פעם ליכולות שונות מאלה של משרד המלווה פרויקט פינוי־בינוי, יזם הבונה מאות יחידות דיור או עסקה המחייבת תכנון מס מורכב. לכן, כשבוחנים משרדי עורכי דין בולטים בתחום, נכון לבחון לא רק את גודלם, אלא גם את הזירה שבה פיתחו פעילות וניסיון משמעותיים.

מוגש מטעם משפטיפ

איך מתכננים עסקת מגורים מבחינה כלכלית?

מחירי הדיור הגבוהים, עלויות המימון וההון העצמי הנדרש הופכים את רכישת הדירה לאתגר כלכלי משמעותי עבור משקי בית רבים. לכן, עוד לפני החתימה על הסכם המכר, חשוב להבין לא רק מהו מחיר הנכס, אלא מהי העלות הכוללת של העסקה.

מיסוי ותשלומי חובה כחלק מהעסקה

לפני שחותמים על עסקת מקרקעין, כדאי להבין את השלכות המס והתשלומים הנלווים על העלות הכוללת. חישוב מס רכישה ומס שבח, לצד בחינת היטלי השבחה וחבויות נוספות, וכן האפשרות ליהנות מפטורים או הקלות, מחייבים בחינה של נסיבות העסקה ושל הצדדים לה.

ישנם משרדי עורכי דין המשלבים את תחום המקרקעין עם עיסוק במיסוי, וכך מאפשרים לבחון את מבנה העסקה ואת השלכותיו עוד לפני החתימה.

משרד עו"ד שלמה לוי: משרד ותיק ורב־תחומי שהוקם בשנת 1978 ועוסק, בין היתר, במקרקעין, התחדשות עירונית, תכנון ובנייה, חוזים ותחומים אזרחיים נוספים. עו"ד יעקב לוי, שותף במשרד, עוסק במקרקעין, התחדשות עירונית, חוזים ותכנון ובנייה. השילוב בין התחומים מאפשר למשרד ללוות עסקאות מקרקעין תוך התייחסות גם לסוגיות משפטיות הנלוות לעסקה.

משרד עו"ד נאור גלברג: משרד המתמקד בתחום המקרקעין והנדל"ן. עו"ד גלברג הוא גם שמאי מקרקעין בהכשרתו, ופעילות המשרד כוללת ליווי רכישה ומכירה של דירות, מיסוי מקרקעין, היטלי השבחה והתחדשות עירונית. גלברג חבר בוועדות קניין, התחדשות עירונית ומיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין, ועוסק גם בהרצאות ובתוכן מקצועי בתחום הנדל"ן.

בחינת המימון עוד לפני חתימת העסקה

לצד היבטי המיסוי, רוכשי דירות ומשקיעים נדרשים לבחון מראש גם את יכולתם לממן את העסקה. מצב שבו רק לאחר החתימה מתברר כי הרוכש אינו יכול לקבל את המימון שעליו הסתמך עלול להעמיד אותו בפני קושי ממשי להשלים את העסקה ואף לחשוף אותו, בהתאם לנסיבות ולהסכם, לטענות בדבר הפרתו.

לכן, בעסקאות שבהן המימון הוא רכיב משמעותי, יש חשיבות לבחינת התמונה הכלכלית מוקדם ככל האפשר ולא רק לאחר שהצדדים כבר התחייבו זה כלפי זה.

משרד עו"ד מיכאל שטרית: עו"ד מיכאל שטרית עוסק בליווי עסקאות מקרקעין ונדל"ן למגורים, ובהן רכישה ומכירה של דירות, רכישת דירות מקבלן ועסקאות נוספות. לצד עבודתו כעורך דין בתחום המקרקעין, שטרית הוא גם משקיע פעיל בפרויקטי נדל"ן ומרצה בתחום. ניסיונו מאפשר לו להתייחס במסגרת ליווי העסקה גם להיבטים הכלכליים ולבחינת אפשרויות המימון, לצד הסוגיות המשפטיות ומיסוי המקרקעין. במקביל לפעילותו בתחום הנדל"ן, עוסק משרדו גם בייצוג בתחום נזקי הגוף.

תכנון, בנייה והתחדשות עירונית

שוויו של נכס והאפשרויות לנצלו אינם נקבעים רק לפי מצבו ביום הרכישה. זכויות בנייה, תוכניות החלות על הקרקע, שינויי ייעוד והליכי התחדשות עירונית עשויים להשפיע באופן משמעותי על הנכס ועל כדאיותם של פרויקטים למגורים.

בזירה הזאת פועלים משרדים שפיתחו התמחות ממוקדת בתכנון ובנייה ובהתחדשות עירונית, לצד ליווי עסקאות מקרקעין.

משרד עו"ד אביב טסה: המשרד עוסק בנדל"ן ובהתחדשות עירונית ומלווה, בין היתר, פרויקטים של פינוי־בינוי והתחדשות בניינית, עסקאות יזמות, קומבינציה והליכי תכנון ובנייה. המשרד מופיע בדירוג Duns 100 לשנת 2026 בתחום ההתחדשות העירונית, ומייצג הן יזמים והן בעלי דירות. עו"ד אביב טסה פעיל לאורך השנים גם בזירה המקצועית והציבורית בתחום ההתחדשות העירונית.

משרד עורכי דין ענת בירן: המשרד מתמקד בתכנון ובנייה, מקרקעין, משפט מנהלי ומוניציפלי ואיכות הסביבה, ומעורב בפרויקטים ובהליכים הנוגעים לפיתוח ולמימוש זכויות במקרקעין. עו"ד ענת בירן כיהנה במשך שבע שנים כיו"ר הראשונה של ועדת הערר לתכנון ובנייה במחוז תל אביב, ולאחר שנים כשותפה בכירה במשרד אחר הקימה בשנת 2009 את המשרד הנושא את שמה. הרקע שלה בתחום התכנון והבנייה מעניק למשרד זווית מקצועית מובהקת בעסקאות ובפרויקטים שבהם לסוגיות התכנוניות משקל מרכזי.

הפירמות הגדולות שמלוות את יזמי המגורים

בקצה אחר של שוק הנדל"ן למגורים נמצאות הפירמות הגדולות, שעיקר פעילותן אינה בהכרח ליווי רוכש הדירה הבודד, אלא ליווי חברות, יזמים, גופים פיננסיים ופרויקטים שבהם נבנות מאות ואף אלפי יחידות דיור.

גולדפרב גרוס זליגמן: אחת הפירמות הגדולות בישראל, שלה פעילות נרחבת בתחומי הנדל"ן, התכנון והבנייה. המשרד מלווה יזמים, חברות וגופים ציבוריים בעסקאות ובפרויקטים רחבי היקף, לרבות פרויקטים למגורים והתחדשות עירונית. בראש מחלקת הנדל"ן, התכנון והבנייה עומד עו"ד אבי ארד, והמחלקה משלבת ליווי עסקאות ופרויקטים עם היבטי תכנון ובנייה ורגולציה.

משרד עורכי דין פירון: פירמה גדולה שלה פעילות ענפה בתחומי הנדל"ן, התשתיות ומימון הפרויקטים. בתחום המגורים מלווה המשרד פרויקטים של דיור למכירה ולהשכרה, יזמות ומימון, ומטפל בפרויקטים הכוללים אלפי יחידות דיור. עו"ד רונן מאור, שותף במחלקת הנדל"ן, עומד בראש צוות המתמחה ביזמות נדל"ן בישראל ובמימון פרויקטים, ומלווה פרויקטים מורכבים בתחום המגורים.

לא כל עסקת נדל"ן דורשת את אותו עורך הדין

עסקת נדל"ן למגורים יכולה לשלב רישום זכויות, מיסוי, מימון, תכנון ובנייה ולעיתים גם התחדשות עירונית. אלא שהמשקל של כל אחד מהמרכיבים משתנה מעסקה לעסקה.

רכישת דירה יד שנייה אינה דומה לליווי פרויקט פינוי־בינוי, ועסקה של משקיע פרטי אינה דומה לפרויקט שבמסגרתו יזם מקים מאות יחידות דיור. גם בין משרדי עורכי הדין קיימים הבדלים באופי הפעילות: ישנם משרדים המתמקדים בליווי רוכשים ומוכרים פרטיים, אחרים פיתחו התמחות בתכנון ובנייה ובהתחדשות עירונית, ופירמות גדולות מלוות חברות ויזמים בפרויקטים רחבי היקף.

לכן, בבחירת עורך דין לעסקת נדל"ן, כדאי לבחון את הניסיון והפעילות הרלוונטיים לסוג העסקה הספציפי - ולא להסתמך רק על גודל המשרד או על היכרות מוקדמת.

*התוכן פורסם מטעם משפטיפ, פורטל משפטי המספק מידע והכוונה בכל תחומי המשפט. התכנים בפורטל נכתבים ונערכים על ידי עורכי דין ומתבססים על ידע מקצועי וניסיון מעשי. הכתבה סוקרת מספר משרדי עורכי דין הפעילים בזירות שונות בתחום הנדל"ן למגורים; הרשימה אינה דירוג ואינה מתיימרת להקיף את כלל המשרדים הפועלים בתחום, ואין בהופעת משרד בכתבה משום המלצה עליו או קביעה כי הוא עדיף על משרד אחר.