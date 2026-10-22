השדולה הפרו-ישראלית איפא"ק הודיעה הערב (רביעי) על שינוי משמעותי במדיניות הפעילות הפוליטית שלה בארצות הברית. במסגרת ההחלטה תחדל השדולה מלהביע תמיכה רשמית במועמדים לקונגרס ולהעביר להם תרומות ישירות באמצעות ועדת הפעולה הפוליטית שלה.

ההחלטה, שהתקבלה לאחר בחינה אסטרטגית שנמשכה כמה חודשים, תיכנס לתוקף באופן מיידי ונועדה להישאר בתוקף לטווח הארוך. בכך תסתיים תקופה של שלוש מערכות בחירות שבהן הייתה איפא"ק מעורבת ישירות במימון מועמדים ובתמיכה בהם.

על פי מכתב ששלחה הנהלת השדולה לחבריה, הארגון יתמקד מעתה בעידוד תרומות אישיות של אזרחים למועמדים, מבלי ששמה של איפא"ק יופיע בדיווחי התרומות של הקמפיינים.

עם זאת, השדולה הבהירה כי פעילותו של ארגון הסופר-פאק העצמאי שלה, United Democracy Project, תימשך ללא שינוי. גוף זה אינו רשאי להעביר תרומות ישירות לקמפיינים של מועמדים או לתאם עמם את פעילותו, אך הוא רשאי להשקיע סכומים בלתי מוגבלים בפרסום עצמאי בטלוויזיה ובאינטרנט, במטרה לסייע למועמדים התומכים בישראל ולפעול נגד יריביהם.

ההחלטה מתקבלת על רקע ביקורת גוברת כלפי איפא"ק מצד גורמים באגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית ובימין הקיצוני. בשנים האחרונות הפכה התמיכה הרשמית של השדולה לנושא שנוי במחלוקת, וכמה מחוקקים דמוקרטים אף הודיעו כי לא יקבלו תרומות מוועדות פעולה פוליטיות בכלל או מאיפא"ק בפרט, מחשש לפגיעה בתמיכה הציבורית בהם.

במכתב לחברי הארגון הסבירה ההנהלה את השיקולים שהובילו לשינוי. "כדי לנצח במאבק על עתיד המדינה והברית בין ארצות הברית לישראל, עלינו לבנות אופרציה פוליטית אסטרטגית, משמעותית וגמישה יותר", נכתב.

ראשי השדולה הוסיפו כי "תמיכה רשמית, תרומות ישירות וסימון תרומות לא יהיו עוד חלק מהגישה שלנו, כדי שנוכל להרחיב את התרומות האישיות ולהשתמש בכלים חדשים שיסייעו לידידינו לנצח".

בהנהלת איפא"ק הזהירו כי הבחירות בארצות הברית מציבות בפני הארגון "את אחד האתגרים המורכבים ביותר בזיכרון הקיים", והעריכו כי הקשיים צפויים להתגבר לקראת מערכת הבחירות הבאה.

השינוי מגיע לאחר חודשים של מתיחות בין השדולה לבין גורמים במפלגה הדמוקרטית. מוקדם יותר השנה הפסיקה איפא"ק לגייס תרומות עבור 18 חברי בית הנבחרים הדמוקרטים, לאחר שהצביעו בעד צמצום הסיוע הביטחוני האמריקני לישראל.

בעקבות ההחלטה נותרו בפורטל גיוס התרומות של הארגון קישורים פעילים עבור 178 מועמדים רפובליקנים ו-72 מועמדים דמוקרטים בלבד.