ד"ר נחומי יפה, מספר 3 ברשימת מפלגת "הציבור החרדי", חשפה בריאיון לחדשות 12 כי נאלצה להעתיק את מקום מגוריה בעקבות איומים ולחצים שספגה בשל פעילותה הפוליטית.

כשנשאלה עד כמה הלחצים כבדים, השיבה: "עברתי דירה, אני לא מספרת לאף אחד איפה אני גרה כי כתבו לי דברים מפחידים".

יפה סיפרה כי האיומים הגיעו גם לסביבת מגוריה, עד לכניסה לבניין שבו התגוררה. "פחדתי שיבואו", אמרה.

לדבריה, ההשלכות של פעילותה הפוליטית מורגשות גם במעגלים החברתיים הקרובים אליה. "יש לי חברה שביקשה ממני לא לבוא לשבת כי הילדה שלה צריכה לעלות לסמינר, אני מפחדת", סיפרה.

עוד תיארה כי הלחצים מופנים גם כלפי בני משפחתה וילדיה, שלדבריה שומעים מסביבתם כי אמם עושה דבר "מסוכן מאוד" שמזיק לחברה החרדית.