אלימות קשה כלפי האב השכול מישל אילוז עפרי איתן

מישל אילוז, אביו של גיא אילוז הי"ד שנחטף בחיים ב-7 באוקטובר ונרצח בשבי חמאס, הותקף היום (חמישי) במהלך ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשוק התקווה בתל אביב.

אילוז הגיע למקום יחד עם משפחות חטופים ומשפחות נרצחים, במטרה למחות נגד ראש הממשלה ולדרוש תשובות על נסיבות מותו של בנו. במהלך המחאה היכה אחד הנוכחים את אילוז.

המשפחות ביקשו להעביר לנתניהו מסר שלפיו כל מי שנשא באחריות להנהגת המדינה ביום מתקפת 7 באוקטובר צריך לסיים את תפקידו.

בעקבות האירוע מסר אילוז: "בזמן שהגעתי למחות נגד ראש הממשלה על כך שהפקיר את גאיצ'וק שלי, בני בכורי, למות בשבי, אזרחים חסרי בושה ומצפון מוסרי נקטו נגדי באלימות".

הוא הוסיף: "זו חרפה שאב שכול, שבנו נרצח בשבי, מקבל מכות מאזרחים. אני קורא לכל אזרחי ישראל תזכרו את גאיצ'וק בקלפי. הגיע העת לתיקון".