הפעילה החברתית ומובילת המאבק למען תושבי דרום תל אביב ונגד המסתננים, שפי פז, הלכה הלילה (שני) לעולמה. בת 74 הייתה בפטירתה.

פז, בת להורים ניצולי שואה שעלתה לישראל מפולין בילדותה, שימשה כמתרגמת ועורכת לשון במקצועה, והקדישה שנים ארוכות למאבק על עתידן של שכונות דרום העיר.

פעילותה הציבורית הובילה אותה לעימותים עם רשויות המדינה, ארגוני זכויות אדם ומערכת המשפט, והפכה אותה לדמות מוכרת בשיח הציבורי בישראל

מאז שנת 2013 עמדה שפי בחזית המאבק הציבורי, הובילה הפגנות ומחאות, התייצבה מול ממשלות, שרים, ראשי ערים ובתי משפט, וסירבה להשלים עם הפקרתם של תושבי דרום תל אביב. היא שילמה מחירים אישיים כבדים על מאבקה, לרבות מעצרים ואף מאסר בפועל, אך מעולם לא ויתרה על עקרונותיה.

סמנכ"לית עמותת עוטף תחנה מרכזית עמליה עוזר ויעקב סלע דובר העמותה מסרו: "איבדנו מנהיגה אמיצה חברה יקרה ואישה שהייתה לסמל של נחישות, מסירות ואהבת הארץ. שפי הייתה לוחמת אמיצה, אישה של אמת, שלא חששה לעמוד מול מוקדי הכוח החזקים ביותר במדינה ולהשמיע את קולם של מי שהרגישו שקולם הושתק במשך שנים.

שפי הקדישה את חייה למען תושבי דרום תל אביב. היא הייתה הקול של האנשים השקופים, אלה שנשכחו מאחור, והוכיחה פעם אחר פעם שגם אדם אחד, חמוש באמת ובאמונה בצדקת דרכו, מסוגל להרעיד מדינה שלמה. היא ביקשה צדק עבור תושבי השכונות, ולא הייתה מוכנה לשתוק מול העוול. גם כשנרדפה, נעצרה ונשלחה לכלא, היא המשיכה לעמוד זקופה. שפי איננה, אבל המאבק שלה לא הסתיים. אנחנו מתחייבים להמשיך בדרכה, להיאבק למען דרום תל אביב ולהיאבק בהגירה הבלתי חוקית ולפעול עד להשגת המטרות שלמענן הקדישה את חייה. יהי זכרה ברוך", הוסיפו.

בראיון באולפן ערוץ 7 בשנה שעברה סיפרה כי כאב לה שמשפחתה שילמה מחיר כבד בשל האקטיביזם שלה. "כשאת אקטיביסטית ועושה פעולה שנויה במחלוקת ועוסקת בנושאים בעייתיים ויש לך שונאים המשפחה משלמת מחיר. גם אם המשפחה תומכת בך מאוד חזק - זה עדיין עושה משהו. יש פער עצום בין שפי המשפחתית לדמות הציבורית.

הדר מילר בשיחה עם שפי פז

הם מאוד דואגים וחרדים לי. אני מאויימת אין לי שומר ראש, אין לי אבטחה. ילדים אריתראים עוברים לנו מתחת לבית ומקללים. הבן שלי מאוד היה רוצה שנעבור. הוא יודע שאני אמות או ממש אקמול אם אני אזוז מדרום תל אביב. זו תחושה חזקה מאוד של שליחות", מדגישה פז.