הרגע שבו יזם מודיע לבעלי הדירות כי הוא מבקש להפחית את התמורות שהובטחו להם הוא אחד הרגעים הטעונים ביותר בכל פרויקט התחדשות עירונית. מבחינת הדייר, התחושה טבעית: כבר הסכמנו, כבר המתנו, אולי אפילו חתמנו, ועכשיו מבקשים מאיתנו לוותר.

דווקא ברגע הזה צריך להיזהר מהתגובה האינסטינקטיבית.

משא ומתן נכון בהתחדשות עירונית לא מתחיל בשאלה "כמה עוד אפשר לקחת מהיזם", אלא בשאלה הרבה יותר חשובה: מה באמת מאפשר לפרויקט הזה להתממש.

פינוי־בינוי הוא עסקה כלכלית מורכבת. היזם נדרש לממן תכנון, יועצים, מיסוי, היטלים, הריסה, בנייה, פיתוח, מימון בנקאי, ערבויות, שכירות חלופית לדיירים ועלויות רבות נוספות. ההכנסה שלו מגיעה ממכירת הדירות החדשות. אם לאחר כל אלה אין לפרויקט רווח יזמי שמצדיק את הסיכון ואת ההון, שום חוזה לא יגרום לבנק לממן אותו ושום לחץ מצד הדיירים לא יהפוך אותו לכלכלי.

לפני שמתווכחים, בודקים מה השתנה

יש הבדל עצום בין יזם שמנסה לשפר את הרווח שלו על חשבון בעלי הדירות לבין יזם שמציג שינוי אמיתי במצב הפרויקט. תכנית שאושרה עם פחות זכויות מהצפוי, דרישות חדשות של הרשות, עלייה חריגה בעלויות המימון או הביצוע, היטל שלא תומחר, שינוי במפרט או צורך במטלות ציבוריות, כל אלה יכולים לשנות את המשוואה.

לכן הצעד הראשון איננו לומר "כן" וגם לא לומר "לא". הצעד הראשון הוא לדרוש שקיפות.

מה השתנה מאז ההצעה המקורית? אילו זכויות צפויות להיבנות? מה שווי הדירות החדשות? מהן עלויות הפרויקט המעודכנות? מהו הרווח היזמי לפני ואחרי השינוי? האם קיימות חלופות תכנוניות? והאם הטענות נבדקו על ידי שמאי מטעם בעלי הדירות?

משא ומתן אמיתי מתחיל בנתונים.

אל תסחטו את הלימון עד שהפרויקט מתייבש

אני פוגש בעלי דירות שמנהלים משא ומתן מתוך הנחה שכל מטר נוסף שהם מצליחים לקבל הוא ניצחון. לפעמים זה נכון. לפעמים זה בדיוק ההפך.

אם התמורה שנקבעה משאירה את היזם עם פרויקט שלא ניתן לממן או לבצע, התוצאה עלולה להיות שהיזם הנכון ייצא מהתמונה. אז נשארים עם שתי אפשרויות גרועות: לחזור כמה שנים אחורה ולחפש יזם חדש, או להישאר עם יזם שחתם על התחייבויות שהוא עצמו יתקשה לקיים.

בשני המקרים, מי שמשלם את המחיר הם בעלי הדירות.

המטרה איננה להגן על הרווח של היזם. המטרה היא להבין שהרווח שלו הוא אחד התנאים לקיום העסקה. בעלי הדירות צריכים לקבל תמורה ראויה ומקסימלית ביחס למה שהקרקע והפרויקט מאפשרים, והיזם צריך לקבל עסקה שהוא מסוגל להוציא לפועל.

זו לא חולשה במשא ומתן. זו מקצועיות.

תסתכלו לרגע דרך המשקפיים של הצד השני

אחד הכללים שאני משתמש בהם בכל משא ומתן הוא פשוט: לפני שאתה מסביר מה אתה רוצה לקבל, נסה להבין מה האדם שמולך רואה.

כשאני מייצג בעלי דירות, אני רוצה לדעת מה הם מביאים לשולחן: כמה שווה הקרקע שלהם, מה שווי הזכויות, מה ייחודי במתחם, מהו הפוטנציאל התכנוני, כמה ודאות כבר נוצרה, האם יש הסכמות רחבות והאם קיימת נציגות מתפקדת.

ככל שהמתחם מביא יותר ערך ופחות סיכון, כך אפשר לדרוש יותר.

זו נקודת מוצא שונה לגמרי מהשאלה "כמה היזם מוכן לתת". משא ומתן חזק לא מבוסס על סחיטה, אלא על הבנת הערך.

ומה לגבי שוויון בין הדיירים?

גם כאן המציאות מורכבת יותר מסיסמאות.

הכלל המקובל הוא שבעלי דירות בעלות מאפיינים דומים צריכים לקבל תמורה לפי מפתח דומה ובשקיפות. אבל שוויון איננו בהכרח זהות מוחלטת בין כל הדירות.

במאי 2026 ניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין שעורר דיון משמעותי בענף. בית המשפט קבע, בנסיבות המקרה שנדון, כי כאשר הדירות הקיימות שונות בגודלן, תוספת זהה לחלוטין לכל דירה עלולה שלא לשקף שוויון אמיתי, והעלה אפשרות של תשלומי איזון. פסק הדין אינו אומר שכל דירה "מיוחדת" זכאית אוטומטית לתמורה אחרת, אבל הוא מחדד עיקרון חשוב: צריך לבחון את מאפייני הנכסים ואת מנגנון התמורה באופן מקצועי.

כאן נכנסת שמאות מקרקעין בהתחדשות עירונית, לצד הייעוץ המשפטי והבחינה של ההסכם הספציפי. תקן 21 משמש ככלי מרכזי לבחינת הכדאיות הכלכלית של תכניות פינוי־בינוי, ובסוף 2025 עודכנה גם ההתייחסות הממשלתית לרווח היזמי המזערי בתוכניות כאלה.

ארבע שאלות לפני שמסכימים להפחתה

אם יזם מבקש לפתוח מחדש את התמורות, בעלי הדירות צריכים לדרוש תשובות ברורות לארבע שאלות:

1. מה השתנה בפועל מאז ההסכם או ההצעה המקורית?

2. האם השינוי מגובה בבדיקה שמאית וכלכלית ולא רק בטענה כללית?

3. האם מוצו חלופות תכנוניות, שינויי מפרט או מנגנונים אחרים לפני שפוגעים בתמורה?

4. האם גם לאחר השינוי התמורה נשארת הוגנת ביחס לערך שבעלי הדירות מכניסים לפרויקט?

ורק אחרי שיש תשובות, מנהלים משא ומתן.

הטיפ החשוב ביותר

אל תיכנסו למשא ומתן רק עם רשימת דרישות. תיכנסו אליו עם הבנה.

הבינו את הקרקע שלכם, את התכנון, את שווי הדירות החדשות, את עלויות הפרויקט ואת הסיכון. נסו לראות לרגע את הפרויקט גם דרך המשקפיים של היזם, לא כדי לוותר לו, אלא כדי לדעת איפה באמת נמצא הכוח שלכם.

בסוף, השאלה הנכונה איננה "כמה הצלחתי לקחת".

השאלה היא "כמה ערך הבאתי לשולחן, וכמה ממנו הצלחתי להשאיר אצל בעלי הדירות בלי להפוך את העסקה לבלתי אפשרית".

זה ההבדל בין משא ומתן שמייצר כותרת לבין משא ומתן שמייצר בניין.

טור דעה מאת אור סהראי, שמאי מקרקעין, כלכלן ומנכ"ל אבני המקום.