משה פייגלין בכנסת: הרב זאגא חוגג הישג

הרב יצחק זאגא, מועמד מפלגת זהות המוצב במקום השמיני ברשימה המשותפת לציונות הדתית, שוחח עם ערוץ 7 ממטה המפלגה לאחר פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26, והביע שביעות רצון מהישגי הרשימה.

הרב זאגא הגדיר את התוצאות כהישג משמעותי עבור מפלגת זהות, שהתמודדה בבחירות במסגרת הרשימה המשותפת עם הציונות הדתית.

לדבריו, שיעור ההצבעה הגבוה בחברה הערבית הגדיל את מספר הקולות הנדרש לקבלת כל מנדט, ולכן יש משמעות מיוחדת להישג של שישה עד שבעה מנדטים שהעניקו המדגמים לרשימה.

הוא הדגיש כי עדיין מוקדם לקבוע את חלוקת המנדטים הסופית. הוא הצביע על המעטפות הכפולות שטרם נספרו ועל הסכם העודפים עם הליכוד כגורמים שעשויים להשפיע על התוצאה.

עוד ציין כי בחלק מהמדגמים הגיעה הרשימה למספר מנדטים דומה לזה של ש"ס, והביע תקווה כי עם השלמת הספירה יתברר שההישג אף גדול יותר.

מבחינתו, אחת המשמעויות המרכזיות של הבחירות היא כניסתו הצפויה של יו"ר זהות משה פייגלין לכנסת, לאחר שנים שבהן פעלה המפלגה לקידום תפיסותיה מחוץ לבית המחוקקים.

הוא הביע אמונה כי כניסת זהות לכנסת תאפשר לה לקדם את החזון והרעיונות שהציגה לציבור, והדגיש כי במפלגה ממתינים בסבלנות לתוצאות הסופיות, הצפויות להתבהר בהמשך השבוע.