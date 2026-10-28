שוק הנדל"ן במרכז הארץ ממשיך לחפש פתרונות דיור איכותיים שמשלבים נגישות, מחיר בר-השגה וחיי קהילה עשירים.

בשנים האחרונות לוד הפכה לאחד המוקדים המבוקשים ביותר עבור משפחות צעירות ומשפרי דיור מקרב הציבור הדתי-לאומי. המיקום האסטרטגי בסמיכות לצירי תנועה מרכזיים, לצד ההתחדשות הכללית בעיר, מייצרים קרקע פורייה לקהילות חדשות.

בתוך המציאות הזו בולט פרויקט "LOV נתנאל", שמובילות שתיים מחברות הנדל"ן הוותיקות והחזקות בישראל - רוטשטיין וציפחה. הפרויקט, שכולל 960 יחידות דיור לצד שטחי מסחר, משרדים ומבני ציבור, מביא תפיסה אדריכלית וחברתית ייחודית: הקמת קהילה חדשה ותוססת בבנייה חדשה מאפס, דווקא בלב האזור המבוקש והמרכזי של העיר.

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לא רק שכונה - קהילה שצומחת יחד

בניגוד לפרויקטים שבהם דיירים חדשים נטמעים בהדרגה בתוך שכונה קיימת, ב"LOV נתנאל" הדגש מתחילת הדרך הוא יצירת קהילה של משפחות שמתחילות יחד מאותה נקודת זינוק.

"אנחנו לא רוצים רק לבנות עוד שכונת מגורים, אלא להצמיח קהילה", מבהיר אלון פרבשטיין, סמנכ"ל השיווק והמכירות בציפחה. "מבחינתנו, LOV נתנאל הוא חלק ממהלך גדול ומשמעותי שציפחה ורוטשטיין מובילות בלוד, לצד פרויקט LOV גלבוע. אנחנו מאמינים בפוטנציאל של העיר, ולא פחות מכך במשפחות שיבחרו לבנות בה את ביתן. המטרה שלנו היא ליצור מסה משמעותית של משפחות צעירות מהציבור הדתי לאומי, שיצמחו יחד כקהילה חזקה ויהיו חלק מרכזי בהתחדשות העיר ובשגשוג שלה".

מרכז העיר - בבנייה חדשה וללא תלות ברכב

אחד היתרונות המשמעותיים שמציב הפרויקט מול היצע הדיור באזור נוגע לסטטוס הבנייה ולמיקום. בעוד שמרבית הפרויקטים במרכזי ערים מבוססים על תהליכי התחדשות עירונית ופינוי-בינוי המלווים לעיתים בחוסר ודאות ממושך, ב-LOV נתנאל מדובר בבנייה חדשה מהיסוד על קרקע זמינה, עם ביצוע ראשון בשטח מבין הפרויקטים באזור.

המיקום, בצמוד לשכונת רמת אלישיב הוותיקה ובמרכז מוקדי החיים העירוניים, מאפשר למשפחות ליהנות ממוסדות חינוך, בתי כנסת ושירותים קיימים, לצד מעטפת עצמאית שלמה שנבנית בתוך המתחם.

"בערים רבות בעולם, מגורים במרכז העיר נחשבים למבוקשים בזכות הנגישות למקומות עבודה, למסחר ולשירותים ציבוריים", מסביר פרבשטיין. "LOV נתנאל ממוקם במרכז לוד, בצמוד לשכונת רמת אלישיב הוותיקה, ובקרבה למוסדות חינוך, בתי כנסת ושירותים עירוניים. מעבר ליתרונות המיקום, במתחם עצמו מתוכננים שטחי מסחר, משרדים ומבני ציבור שישרתו את התושבים. השילוב בין מגורים חדשים, שירותים במרחק הליכה וקרבה לקהילה קיימת מאפשר למשפחות ליהנות מסביבת מגורים נוחה, עם פחות תלות ברכב לצורכי היומיום".

ביטחון לילדים ומענה הלכתי: פארק ירוק וסביבת החיים שחלמתם עליה

הפרויקט פותר את אחת הדילמות הנפוצות של משפחות במרכזי ערים - הרצון ליהנות ממסחר ומשירותים נגישים מתחת לבית, מבלי לחשוש מתנועת מכוניות וסיכונים לילדים. המתחם תוכנן כך שקומת הקרקע מוקדשת למסחר, מבנה ייעודי למבני ציבור ובניין עסקים ומשרדים, בעוד שמתחם הפנאי והמגורים מנותק לחלוטין ממפלס הרחוב.

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"חשבנו לא רק על איך הדירות ייראו, אלא בעיקר על איך המשפחות יחיו בהן", מציין פרבשטיין. "אחד האלמנטים הייחודיים בפרויקט הוא פארק פרטי לרווחת דיירי המתחם, הממוקם בנפרד מהרחוב הראשי, עם גישה ישירה ממועדוני הדיירים. כך נוצרת סביבה נעימה שבה הילדים יכולים לשחק והשכנים יכולים להיפגש. הקדשנו תשומת לב מיוחדת גם לאורח החיים של המשפחה הדתית, עם מרפסות סוכה ותכנון שטחים נוספים להקמת סוכות. לצד כל אלה, תכנון הדירות, המפרט האיכותי והשטחים המשותפים נועדו לייצר סביבת מגורים המותאמת לחיי משפחה וקהילה".

גב הנדסי יציב ואחריות ארוכת טווח

היקף הפרויקט והאתגרים בענף הבנייה מחדדים אצל הרוכשים את הצורך בשקט נפשי ובגב כלכלי, והחיבור בין חברת רוטשטיין - חברה ציבורית בורסאית בעלת מוניטין עשיר המבצעת את הפרויקטים באמצעות זרוע הביצוע 'רוטשטיין הנדסה', לבין חברת ציפחה, בעלת ניסיון ענף ביזמות המותאמת לציבור הדתי, מהווה עוגן משמעותי. שתי החברות כבר חתומות על אלפי יחידות דיור בישראל ובפרט בפיתוח שכונת רמת אלישיב בעיר.

"החיבור בין ציפחה לרוטשטיין הוא שילוב של ניסיון מקצועי עשיר עם חזון וראייה קהילתית", מדגיש פרבשטיין. "רוטשטיין, חברה בורסאית, מביאה איתה עשרות שנות ניסיון בענף הבנייה, ואת חברת הבת שלה רוטשטיין הנדסה המבצעת פרויקטים מורכבים, וציפחה מביאה ניסיון של דורות ביזמות ובבנייה לצד היכרות עמוקה עם צורכי המשפחה והקהילה הדתית. עבורנו, האחריות לא מסתיימת במסירת המפתח. אנחנו רוצים שהמשפחות ירגישו שהן בחרו נכון גם בעוד עשרים שנה".

קרויה על שמו של גיבור ישראל: ערכים בבניין הארץ

מעבר למפרט הטכני ולהיבטים הנדל"ניים, הפרויקט נושא עמו משמעות ערכית מיוחדת. השכונה נקראת על שמו של רס"ן נתנאל הרשקוביץ הי"ד, תושב העיר שנפל בקרב ברצועת עזה במלחמת "חרבות ברזל", בהיותו בן 37. עבור היזמים והקהילה, שמו של הפרויקט מהווה תזכורת יומיומית לערכי נתינה, ציונות ובניין הארץ הלכה למעשה.

"הבחירה לקרוא לפרויקט על שמו של רס"ן נתנאל הרשקוביץ הי"ד היא עבורנו הרבה מעבר להנצחה", מסכם פרבשטיין בהתרגשות. "נתנאל גילם בחייו ערכים של אהבת הארץ, מסירות, נתינה ואחריות לעם ישראל. בעיניי, אין דרך מתאימה יותר להמשיך את דרכו מאשר להקים שכונה חדשה בארץ ישראל, שבה משפחות יגדלו ילדים, יבנו קהילה ויוסיפו חיים. זו המשמעות העמוקה ביותר של בניין הארץ, וזו גם הרוח שאנחנו רוצים שתלווה את השכונה".

מעוניינים לשמוע עוד על דירות 3-6 חדרים בפריסייל ולהצטרף לקהילה החדשה של LOV נתנאל?

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