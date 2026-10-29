בעוד ימים ספורים, בראש חודש כסלו (11.11), תיסגר הגרלת הבונוס הראשונה של הגרלת החלומות.

הפרס: 15,000 דולר במזומן. מי שירכוש כרטיס עד אז ייכנס אליה אוטומטית, לצד ההגרלה הגדולה על דירת יוקרה בירושלים. מי שיחכה, יפספס.

וכמו בכל שנה, הכסף לא נשאר בצד. כל כרטיס מממן כוללים של הציבור הליטאי, החסידי והספרדי, ספרי תורה לבסיסי צה"ל, אמבולנס ממוגן ירי לשדרות וחבילות מזון לשבת למשפחות נזקקות.

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הדירה שמחכה לזוכה

הדירה המוגרלת השנה נמצאת בפרויקט "לב העיר" בשכונת גבעת מרדכי בירושלים. היא חדשה מקבלן, עם מרפסת גדולה, חניה ומחסן, בשווי 1.3 מיליון דולר. זוכה שלא מעוניין בדירה יוכל לבחור במקומה פרס כספי של 700 אלף דולר.

וזה עוד לא הכול. בתוספת 70 ש"ח בלבד להזמנה כולה, גם אם רכשתם 100 כרטיסים, הדירה תימסר לזוכה עם ריהוט ומוצרי חשמל בשווי 25,000 דולר.

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"אני לא מפסיד מזה כלום"

מאז 2018 העניקה הגרלת החלומות שמונה דירות בירושלים לשמונה משפחות, וכל זוכה מופיע באתר בשמו המלא ובתמונתו.

שוקי מאלעד רוכש כרטיס כל שנה. "כל שנה אני אומר לאשתי שהשנה זה אנחנו", הוא מספר. ואם לא? "אז לא. מישהו אחר יקבל דירה בירושלים, והכסף שלי הלך לדברים טובים. אני לא מפסיד מזה כלום".

כרטיס עולה 660 ש"ח, ובמבצע הנוכחי כל הזמנה מוכפלת: קונים כרטיס ומקבלים עוד אחד במתנה. ההגרלה הגדולה תתקיים בב' אדר ב' תשפ"ז, בשידור חי. אבל הבונוס של 15,000 הדולר נסגר כבר בראש חודש כסלו.

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