בפרשת וירא אברהם אבינו עומד בפני דילמה: מצד אחד ישמעאל הוא בן בית; מצד שני הוא עושה מעשים מזעזעים.

לשרה הדברים פשוטים: "גרש את האמה הזו עם בנה", נראה לך שאני אכניס תומכי טרור לבית שלי? הקב"ה מכריע לאברהם: "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה" - שרה מבטאת את המציאות הטבעית הפשוטה: לא תוכל לחיות עם קבוצת אנשים שמכריזה שהיא רוצה לחסל אותך. נקודה.

המיעוט השמאלני הוא לא אברהם, אבל גם הוא עומד בדילמה האם להקים ממשלה עם תומכי חמאס מול אחיו היהודים.

הוא יכול לנסות, אבל כבר עכשיו אפשר להסביר לו את המציאות הפשוטה: זה לא יקרה! שום דבר לא ישנה את הנתונים: אתם מיעוט בציבור היהודי, למרות הקמפיין המתוזמר והממומן, למרות הטסת יורדים מחו"ל, למרות השביעי באוקטובר, למרות עלילות הדם, למרות קמפיין החרדים. ונראה לכם שאתם תמשלו ברוב היהודי יחד עם אחמד טיבי?

או שהשמאל יתפתה ללכת עם הערבים והעסק יתפוצץ מהר ויביא לבחירות חדשות או שתיווצר פה רוטציה בין המפלגות הגדולות והעסק יקרטע קצת יותר זמן עד בחירות חדשות.

בין כה ובין דווקא מתוך הבחירות הללו יתברר לרוב היהודי המסורתי והלאומי שגדל ופורח מיום ליום - שחייבים לפתור את הבעיה הערבית; מה שיביא לכך שבבחירות הבאות מדינת ישראל תהיה מדינה עוד יותר יהודית, לאומית ומסורתית (עם מקום מכובד לערבים שנאמנים לה). ימים מאתגרים לפנינו ואנחנו בעזרת ה' אלוקי ישראל ננצח גם אותם.

הרע יעבור, הטוב יתגבר, בעזרת ה'.