כהקדמה למאמר זה רק נאמר שהרב כהנא הי"ד הוא תלמיד חכם שפרסם גם ספרים חשובים.

ראש ישיבה, רב צדיק בכל קנה מידה. אוהב ישראל גדול בעל חסד מיוחד, מנהיג ציבור שהעלה רבות את כבוד ישראל ועורר את ניצוץ התשובה ברבים מעם ישראל בעיקר מארצות הברית. ותרם רבות לכל המאבק של יהודי ברית המועצות.

השאלה שאנו רוצים להעלות במאמר זה האם נושא הגירת הערבים מארצנו, גישה בה דגל הרב כהנא היא נכונה.

והתשובה היא שצריך מאוד להבדיל בין עבר להווה. יתכן שאם בוחנים את התשובה לשאלה בזמנו של הרב כהנא, ואם בוחנים שאלה זאת בתקופתנו התשובה תהיה שונה.

הרעיון להגר את כל מי שהוא אויב ישראל ואינו מקבל את העובדה שארץ ישראל היא מדינתו של העם היהודי, הוא רעיון הכרחי. השאלה היא מה היה קורה אם רעיון זה היה מתבצע הלכה למעשה.

חושבני שמה שתמיד גורם לכך שעם ישראל ברובו מצביע ימינה הוא בגלל הצד הבטחוני. עצם הדבר שיהודים נהרגים בפעולות טרור מציפות באופן טבעי את הצד הלאומי. הצד הלאומי מתעורר גם מעצם העובדה שאנו מוקפים אויבים ואז נוצרת השאלה האם לא צריך היה לחלום על מציאות שכל השכנים שלנו יהיו נורבגים.

תשובתי היא שכל הנושא הבטחוני, עם כל הכאב הגדול על כל קרבן טרור, מציל את עם ישראל. אם לא הנושא הבטחוני היה עם ישראל, כנראה בדרך הטבע, נהפך לעם אמריקאי. מה שהיה מעניין את הישראלי הממוצע זה רק איכות חיים ללא כל התגייסות ליעדים לאומיים. מהר מאוד המדינה היהודית הייתה מאבדת את ייחודה.

האם משהו השתנה?

מה שהשתנה הוא מה שקרה בשמחת תורה. בעקבות שמחת תורה אנו רואים התעוררות עצומה אצל בני הנוער. הדברים באים לידי ביטוי במעמדי סליחות, בדוכני תפילין רבים בתיכונים שאינם דתיים, בכך שרוב ככל החיילים מתחילים את הקרב מתוך קריאת שמע, שרוב החיילים לובשים ציציות. מפעל החוות הנפלא שמכריח גם השכבה הבורגנית להתפעל מנוער חלוצי.

במילים אחרות היהדות כתרבות נהפכה תופעה, חיה, נושמת ובועטת. אנשים יותר ויותר מתחברים לזהותם. כיום אין פחד מאובדן הזהות והדברים רק הולכים ומתקדמים.

ברגע שהזהות היהודית אינה נמצאת בסכנה. צריך וחייבים לעשות את מה שכל עם בריא פועל ועושה. צריך להעניש בחומרה את אלו שפועלים כנגד המדינה, וכמובן לא להניח לאלו ששואפים להשמידנו ואינם מקבלים את עובדת היות מדינת ישראל מדינת העם היהודי.

במיוחד שאנו רואים בבחירות את הנהירה של הערבים לקלפיות, אנו מבינים שהם עושים הכל כדי לממש את שאיפתם לחיסול מדינת ישראל.

העולם מתקדם

ועוד דבר. מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק בשיחותיו על פרשת כי תבוא טוען שהעולם תמיד מתקדם. הקב"ה פנה לאברהם אבינו רק לאחר שהעולם עבר איזה שהוא תהליך חיובי. אם נשאל את עצמנו לדוגמה האם העולם מתקדם מבחינה מוסרית, הרי אם ניקח לדוגמה את נושא העבדות שהיה מקובל בעולם, היום הנושא הזה של עבדות פשוט לא שייך. העולם מתקדם.

ואם עסקנו בנושא של היחס למיעוטים עוינים, הרי שישנו שלב בו אתה עושה את כל המאמצים לחפש שקט, אולם בשלב יותר מתקדם, ודומני שכבר הגענו לשלב כזה, אתה פועל לפי אמות של צדק. הצדק הוא שעם ישראל יחיה במדינתו ללא כל חשש.