בבית הכנסת היכל יעקב של הרב מרדכי אליהו זצ"ל בירושלים נערכה אמש (ד') אזכרה לציון 36 שנים להירצחו של הרב מאיר כהנא הי"ד.

תלמידו ברוך מרזל נשא דברים על רקע תוצאות הבחירות וההצבעה ההמונית למפלגות הערביות. בדבריו טען כי הרב כהנא חזה כבר לפני 50 שנה את ההתפתחויות הללו, וקרא להפעיל לחץ ציבורי למען גירוש מי שהגדיר כ"אויבי ישראל" מהמדינה.

באירוע נשאו דברים גם אברהם שיינמן, איש הליגה להגנה יהודית, יהודה אפשטיין, ראש אגודת קדושת ציון ושמעון רחמים, שהיה מספר 2 ברשימת כך לכנסת בתקופת הרב כהנא.

רחמים שיתף את המשתתפים בסיפור אישי וסיפר כי שנה לפני הירצחו אמר לו הרב כהנא שהוא בטוח שיירצח, וכי הוא מקווה שהדבר לא ייעשה בידי יהודים. לדבריו, הדברים נאמרו על רקע מה שתיאר כרדיפתו של הרב כהנא בידי השמאל הישראלי והממסד.

באירוע, שבו השתתפו עשרות בני אדם, נכחו בין היתר הרב ברוך כהנא והרב אברהם בלס. את הערב הנחה מאיר דוד קופרסמיט, הקרוי על שמו של הרב כהנא.

את הנאום המרכזי באירוע נשא תלמידו של הרב כהנא, חבר הכנסת לשעבר ד"ר מיכאל בן ארי. "36 שנה לרצח של מורינו ורבינו", פתח בן ארי את דבריו. "הרב כהנא תמיד היה חי בתחושה שאין זמן, שאסון גדול עומד להגיע".

בהמשך התייחס בן ארי לתוצאות הבחירות ולעליית כוחן של המפלגות הערביות: "אנחנו רואים שהערבים שרו אתמול בילאדי בילאדי פלסטין, השמאלנים חיים בסרט שאפשר להקים איתם ממשלה. הם יתנו לג'בארין להיות יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, למה לא?! דמוקרטיה!! שידע איפה פצצות הגרעין, איפה הצוללות. ה-20 מנדטים למפלגות הערביות, הם הבינו איך לנצח אותנו, איך להשתלט עלינו מבפנים בלי ירייה אחת".

בן ארי חתם את דבריו: "אנחנו כאן לא רק בערב זיכרון, אלא על מנת להתריע ולהזהיר. כמו שהרב כהנא אמר, אנחנו ממשיכים!"

מנכ"ל מפלגת "ישראל יהודית", יחזקאל חסון, התייחס בדבריו לחשיבות שייחס הרב כהנא לאמת וליושרה, וטען כי הרב העמיד את עקרונותיו לפני תפקידים פוליטיים וטובות הנאה. "הרב כהנא דרש מהליכוד שישחררו את אסירי המחתרת היהודית כתנאי להצטרפות לממשלה, ולא דרש תקציבים", אמר חסון.

בין המשתתפים באירוע נכחו גם שמואל בן ישי, מאנשי המאחז אלנקם בעבר; אלן הירש, מהתורמים הבולטים להתיישבות ביהודה ושומרון; לני גולדברג, העוסק בהוצאה לאור של ספרי הרב בנימין כהנא; ומנחם גוטליב, אף הוא מאנשי הליגה להגנה יהודית.