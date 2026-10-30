חברות מרכזיות בשוק המטבעות הדיגיטליים הודיעו הלילה (שישי) על הקפאת נכסים בשווי מיליארדי דולרים, בעקבות דיווחים על פרצת אבטחה אפשרית בבורסת בייננס (Binance), בורסת הקריפטו הגדולה בעולם במונחי היקף המסחר היומי.

בייננס טרם אישרה כי מערכותיה נפרצו, אך מסרה כי היא בודקת את הדיווחים על אירוע אבטחה אפשרי.

"הצוותים שלנו מודעים לדיווחים על בעיית אבטחה אפשרית ופועלים באופן פעיל לבדיקתה", מסר דובר החברה לרשת CNBC. "אנו מבקשים להבהיר כי כספי המשתמשים בטוחים לחלוטין. צוותי האבטחה שלנו בוחנים בדחיפות את כל המידע הרלוונטי, ונפרסם עדכונים בערוצים הרשמיים של בייננס ברגע שיהיה בידינו מידע מאומת".

בעקבות הדיווחים נקטו כמה מהחברות הגדולות בענף צעדים לחסימת העברות של נכסים דיגיטליים שעל פי החשד קשורים לאירוע.

מנכ"ל חברת סירקל (Circle Internet Group), ג'רמי אלייר, הודיע כי החברה הקפיאה יותר מ-800 מיליון מטבעות מסוג USD Coin, המוצמדים לדולר האמריקני, בשל החשד לקשר שלהם לפרצת האבטחה.

במקביל, מנכ"ל חברת תת'ר (Tether), פאולו ארדואינו, הודיע ברשת X כי החברה חסמה יותר מ-1.5 מיליארד מטבעות מסוג USDT, שגם הם מוצמדים לדולר, בעקבות חשד למעורבותם באירוע.

בסך הכול הודיעו שתי החברות על הקפאת נכסים בשווי של יותר מ-2.3 מיליארד דולר. עם זאת, על פי הדיווחים, היקף הנכסים הדיגיטליים שעלולים להיות מושפעים מפרצת האבטחה האפשרית עשוי להיות גבוה משמעותית מהסכום שהוקפא עד כה.

במקביל לדיווחים נרשמו ירידות בשוק המטבעות הדיגיטליים. הביטקוין איבד יותר מ-3% מערכו וירד מתחת לרף של 80 אלף דולר, בעוד מטבע האת'ר נחלש בכמעט 4% וסולאנה ירד בכ-3%.