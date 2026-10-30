מוחמד סברי סולימאן, המחבל שביצע ביוני 2025 את פיגוע בקבוקי התבערה נגד משתתפי עצרת למען החטופים הישראלים בעיר בולדר שבמדינת קולורדו, הודה אתמול (חמישי) באשמה ב-12 סעיפי אישום פדרליים, בהם פשעי שנאה. כך דווח בכלי תקשורת בארצות הברית.

סולימאן, בן 46, צפוי לעונש של מאסר עולם בתוספת 50 שנות מאסר, בהתאם לעונש שביקשה התביעה להטיל עליו. הדיון בגזר דינו נקבע ל-7 בינואר.

הודאתו במסגרת ההליך הפדרלי מגיעה לאחר שכבר הורשע בבית משפט מדינתי. בחודש מאי הודה ביותר מ-100 סעיפי אישום, בהם רצח וניסיון רצח, ונידון למאסר עולם ללא אפשרות לשחרור מוקדם.

במהלך הדיון בגזר דינו בבית המשפט המדינתי נעזר סולימאן במתורגמן לערבית, הודה באשמה בסעיפים שהקריא השופט וביקש מחילה. עם זאת, הוא דחה חלק מהטענות נגדו, ובהן הטענה כי פעל ממניעים אנטישמיים.

הפיגוע התרחש ב-1 ביוני 2025, כאשר משתתפי היוזמה השבועית "Run for Their Lives" התכנסו במדרחוב בבולדר כדי להביע תמיכה בחטופים הישראלים שנחטפו בידי חמאס בטבח 7 באוקטובר 2023 ולהעלות את המודעות למצבם.

על פי ממצאי החקירה, סולימאן הגיע למקום כשהוא מצויד בבקבוקי תבערה ובלהביור מאולתר, ותקף באמצעותם את משתתפי העצרת. יותר מתריסר בני אדם נפצעו בפיגוע. אחת הפצועות, קארן דיימונד בת ה-82, מתה בהמשך מפצעיה.

רשויות האכיפה והתביעה מסרו כי סולימאן תכנן את המתקפה במשך חודשים ובחר במכוון במשתתפי העצרת כמטרות, משום שזיהה אותם כ"ציונים" וביקש לפגוע בהם.

לפי רשויות ההגירה האמריקניות, סולימאן הוא אזרח מצרי שהתגורר עם משפחתו בכווית במשך יותר מעשור. הוא נכנס לארצות הברית בסוף שנת 2022 באמצעות אשרת תייר, ובהמשך הגיש בקשת מקלט.