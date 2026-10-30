כדורגלן העבר מאור בוזגלו שיתף את עוקביו ברשתות החברתיות ברגע אישי ומרגש: לראשונה בחייו לבש ציצית, בעקבות ההשראה שקיבל דווקא מבנו לאיו.

בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו סיפר בוזגלו על הצעד שעשה ועל ההשפעה שהייתה לבנו על ההחלטה.

"בפעם הראשונה בחיים שלי לבשתי ציצית. ומי שהביא אותי לזה הוא דווקא הבן שלי, לאיו", כתב בוזגלו.

הוא סיפר כי במשך תקופה נהג להתבונן בבנו כשהוא לובש ציצית ולהתרשם מהדבר. "תמיד הסתכלתי עליו עם הציצית ואומר לעצמי, איזה דבר יפה זה!", שיתף.

את הפוסט חתם במסר על הקשר שבין הורים לילדים ועל השיעורים שהורים יכולים ללמוד דווקא מהדור הצעיר. "כל החיים אנחנו חושבים שאנחנו אלה שמלמדים את הילדים שלנו, אבל לפעמים הם אלה שמראים לנו את הדרך", כתב.

הפוסט זכה לאלפי לייקים ושיתופים, וגם בני משפחתו של בוזגלו לא נותרו אדישים.

רעייתו, אושיית הרשת מירן בוזגלו, הגיבה בהתרגשות: "הכי מרגש בעולם, תודה להשם". בנו לאיו, שבזכותו החליט ללבוש ציצית, הגיב לאביו: "עכשיו גם אתה צדיק אבוש".

בוזגלו, שפרש מכדורגל מקצועני לפני מספר שנים, ממשיך לשמור על נוכחות ציבורית גם מחוץ למגרש. לצד פעילותו העסקית, שבמסגרתה פתח לאחרונה בר חדש, הוא ורעייתו מירן משתפים את עוקביהם בחיי המשפחה ובחוויות האישיות שלהם.