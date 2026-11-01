"איך הוא שר" - דני רובס ואברהם פריד בביצוע משותף אהובה ברלב

מפגש מוזיקלי מיוחד נרשם על הבמה בקריית מוצקין, כאשר הזמר אברהם פריד אירח את הזמר והיוצר דני רובס, והשניים ביצעו יחד את להיטו המוכר של רובס, "איך הוא שר".

הביצוע המשותף התקיים במסגרת סיבוב ההופעות "פריד וחברים", שנערך כחלק ממיזם "חסידות בקלאס", בניהולו המוזיקלי של יובל סטופל ובהפקתו של יצחק ראשי.

סיבוב ההופעות התקיים בשלוש ערים - ירושלים, תל אביב וקריית מוצקין. לאורך המופעים אירח פריד את הזמרים בניה ברבי, עקיבא ושלום למר, ולצידם התארח בכל אחת מהערים אמן נוסף.

במופע בירושלים התארח הזמר אמיר דדון, בתל אביב הצטרף לפריד דני סנדרסון, ובמופע בקריית מוצקין היה זה דני רובס, שעלה לבמה וביצע עם פריד שירים מוכרים של שניהם.