הזמר עמרם אדר משיק את הקליפ החדש לשיר "ברכת כהנים", דואט עם אברהם פריד מתוך אלבומו החדש. על הלחן וההפקה המוזיקלית חתום איצי וולדנר.

לדברי אדר, הרעיון לשיתוף הפעולה נולד כבר בשלבי העבודה הראשונים באולפן. "הכול התחיל בתוך האולפן, כשישבתי עם איצי וולדנר ועבדנו על הלחן החדש של 'ברכת כהנים'", סיפר.

אדר הוסיף כי כבר באותו שלב היה ברור לשניים מי יהיה השותף המתאים לביצוע השיר. "ברגע אחד של השראה היה לנו ברור לגמרי שהשיר הזה חייב להיות מוקלט יחד עם אברהם פריד".

לדבריו, הבחירה בפריד לא הייתה מקרית. "פריד הוא לא רק אחד הקולות האהובים והמוערכים ביותר במוזיקה היהודית, אלא שהוא גם כהן בעצמו. השילוב שלו בתוך מילים כל כך עוצמתיות ועתיקות הביא איתו משהו מיוחד, אנרגיה אחרת לגמרי שאי אפשר לפספס".