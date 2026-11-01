ראש עיריית אופקים, איציק דנינו, דורש ממגיש חדשות 12 דני קושמרו להתנצל בפומבי בפני תושבי העיר, בעקבות התבטאות בתוכנית "אולפן שישי" שלטענתו פגעה בתושבי שכונת מישור הגפן ובזכרם של 33 מתושבי השכונה שנרצחו במתקפת 7 באוקטובר.

דנינו פנה במכתב רשמי למנכ"ל קבוצת קשת, אבי ניר, ודרש כי ההתנצלות תימסר באופן אישי, בשידור חי, בפתח מהדורת החדשות הקרובה בהגשת קושמרו.

במוקד הביקורת עומד אייטם ששודר בתוכנית, ובו, לטענת דנינו, נמתחה ביקורת על בחירתם הפוליטית של תושבי מישור הגפן תוך קשירת ההצעה לאירועי 7 באוקטובר.

"כל אחד ואחת מהם היו עולם ומלואו, ולא נתון סטטיסטי שאפשר להשתמש בו כדי לשפוט את בחירתם הפוליטית של שכניהם", כתב דנינו במכתבו. "מדובר בחוסר רגישות משווע כלפי קהילה שעדיין נושאת את כאב האסון".

"בשבעה באוקטובר הוכיחו תושבי אופקים אומץ לב יוצא דופן, קיבלו החלטות ברגעי אמת והצילו חיים", כתב. לדבריו, "מי שהוכיח שאפשר לסמוך עליו ברגעים הקשים ביותר, אינו זקוק לאישורו של מגיש חדשות כדי לקבל החלטה מושכלת בקלפי".

דנינו התייחס במכתבו גם לזהותה הפוליטית של אופקים ולתמיכת תושביה במפלגות הימין. הוא הבהיר כי אינו רואה סיבה להתנצל על העדפותיהם הפוליטיות של התושבים, וציין כי ממשלת הימין היא שותפה משמעותית במאמצים לפיתוח העיר, לשיקומה ולחיזוקה.

לצד זאת הדגיש כי המחלוקת אינה נוגעת רק לעמדות פוליטיות, אלא גם לאופן שבו מתייחסים בשיח הציבורי לאזרחים המממשים את זכותם הדמוקרטית. לטענתו, אין הצדקה להתנשאות כלפי תושבים בשל בחירתם בקלפי, ובוודאי שאין לקשור את הצבעתם לאסון שחוו.

במקביל לפנייה למנכ"ל קשת פרסם דנינו דברים חריפים ברשתות החברתיות, שבהם פנה ישירות לקושמרו והביע את כאבו על ההתייחסות לנרצחי השכונה.

"דני, 33 תושבים שנרצחו בתוך דקות זה לא 'אז מה'. כל אחד ואחת מהם היו עולם ומלואו. הכרנו אותם, חיינו לצידם, חלקנו איתם רגעים של שמחה ושל כאב, וידענו לכבד זה את זה גם כשהדעות ואורחות החיים שלנו היו שונים. חופש העיתונות אינו פוטר מאחריות, וביקורת פוליטית אינה מצדיקה פגיעה בכבודם של תושבים ששילמו מחיר כה כבד", סיכם ראש העיר.