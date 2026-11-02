עדן אלנה - 4 שנים

ארבע שנים אחרי שנעלמה מאור הזרקורים, הזמרת עדן אלנה, שייצגה את ישראל באירוויזיון, חוזרת למוזיקה וחושפת את התקופה הקשה שעברה מאז הופעתה על הבמה הגדולה באירופה.

חובות כלכליים, חרדות, משברים נפשיים ואכזבה מאנשים שליוו אותה הובילו אותה להתרחק מהקריירה המוזיקלית, וכעת היא מנסה לפתוח דף חדש.

אלנה נעלמה כמעט לחלוטין מהתעשייה דווקא לאחר שהגיעה לאחד מרגעי השיא בקריירה שלה.

מאחורי ההיעלמות הסתתרה תקופה מורכבת במיוחד. לצד קשיים כלכליים וחובות שאליהם נקלעה, התמודדה אלנה עם חרדות וטלטלות נפשיות, וכן עם משבר אמון באנשים שהיו חלק מהדרך המקצועית שלה.

בשלב מסוים אף התקשתה לצאת מביתה. בהמשך, כדי להתפרנס, עבדה במקביל בשתי מסעדות, הרחק מאור הזרקורים ומהבמות שעליהן הופיעה בעבר.

כיום עובדת אלנה כמזכירה רפואית, אך במקביל החליטה לשוב לעשייה המוזיקלית. עם צוות ניהול חדש היא משיקה סינגל בשם "4 שנים", שמסמן עבורה את תחילתו של פרק חדש.

השיר עוסק במערכת יחסים שהסתיימה אך ממשיכה להותיר חותם, בזיכרונות שקשה להשתחרר מהם ובניסיון להמשיך הלאה למרות הכאב. אלנה מתארת בו תחושת ריקנות שמסתתרת מאחורי החיים שנמשכים לכאורה כרגיל, לצד הקושי להיפרד מהעבר.

שם השיר מקבל משמעות נוספת לנוכח ארבע השנים שבהן התרחקה אלנה מהמוזיקה והתמודדה עם הקשיים האישיים והמקצועיים.

"היו רגעים שלא ידעתי אם אחזור לשיר לכם", סיפרה אלנה עם יציאת הסינגל. "אחרי ארבע שנים של חששות והתלבטויות, אני סוף סוף עושה את זה! אני מתרגשת לחזור ממקום חזק ובוגר יותר, ומקווה שתאהבו את המוזיקה החדשה שלי".