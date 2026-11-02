בעקבות הזעם בציבור החרדי על האלימות המשטרתית בהפגנות האחרונות נגד מעצרי עריקים, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יוצא נגד מפכ"ל המשטרה דני לוי ומגיש בקשה בהולה לבג"ץ לביטול הצו המגביל את התערבותו בהפגנות.

בבקשה מעלה בן גביר טענות חמורות נגד המפכ"ל, ובהן כי הורה להפעיל כוח מוגבר נגד מפגינים חרדים ואף אמר, לפי השר, כי הוא "רוצה לראות דם".

הבקשה מגיעה לאחר שורה של הפגנות סוערות בירושלים, בבית שמש ובצומת גהה, שבמהלכן תועדו שוטרים מפעילים כוח נגד מפגינים חרדים, לרבות שימוש באלות וברימוני הלם. התיעודים עוררו ביקורת וזעם בציבור החרדי.

כעת מבקש בן גביר מבית המשפט להסיר את המגבלות שהוטלו עליו, כדי שיוכל להתערב במדיניות הפעלת הכוח של המשטרה ולמנוע, לדבריו, פגיעה נוספת במפגינים.

בבקשה, שהוגשה באמצעות עורך דינו זאב וולף, טוען בן גביר כי נודע לו שהמפכ"ל פנה ישירות לקציני שטח ולמפקדי מרחבים ומחוזות, והנחה אותם להשתמש בכוח רב, באלות וברימוני הלם, עוד לפני שההפגנות החלו.

לטענת השר, מדובר בהתערבות חסרת תקדים בשרשרת הפיקוד המשטרתית, ובמתן הוראות להפעלת כוח מבלי לבחון מראש את הנסיבות בכל הפגנה ואת הצורך באמצעים השונים.

בהמשך הבקשה מעלה בן גביר טענות נוספות הנוגעות להתנהלות המפכ"ל. בין היתר, הוא טוען כי לוי העביר את מפקד מרחב דן, ניצב-משנה אלעד קליין, לתפקיד מפקד מרחב איילון, מבלי לקבל את אישורו.

לדברי השר, קליין היה בקשר עם גורמים בציבור החרדי ופעל להידברות ולהפחתת המתיחות בהפגנות. בן גביר טוען כי העברתו נעשתה ללא אישור השר, בניגוד להוראות החוק והנהלים.

בנוסף, מאשים בן גביר את המפכ"ל בהיעדרות מהערכות מצב ומישיבות שוטפות, ואף טוען כי בימים האחרונים טס לחו"ל מבלי לעדכן אותו או לקבל את אישורו.

השר מעלה גם טענה לאכיפה בררנית בין מפגינים חרדים למפגינים המזוהים עם השמאל. כדוגמה הוא מציין את ההפגנות שהתקיימו ב-7 באוקטובר, במלאת שלוש שנים לטבח, שבמהלכן נחסמו צירים מרכזיים ובהם נתיבי איילון.

לטענתו, באותן הפגנות גילתה המשטרה אורך רוח ונמנעה מהתערבות במשך זמן ממושך, בניגוד לשימוש בכוח שננקט לדבריו כלפי המפגינים החרדים.

בן גביר מזהיר כי המשך ההתנהלות עלול להסתיים באסון. "התנהלות זו של המפכ"ל גם מסכנת חיי אדם ואנו נמצאים כפסע מאירוע שבו יהרג מישהו חלילה", נכתב בבקשה.

על רקע הדברים דורש השר מבג"ץ לבטל בדחיפות את צו הביניים המגביל את התבטאויותיו והתערבותו בנוגע להפעלת כוח משטרתי כלפי אזרחים ולמימוש זכות ההפגנה.

לדבריו, ביטול הצו יאפשר לו להתערב באופן מיידי כדי לרסן את השימוש בכוח, להבטיח אכיפה שוויונית ולמנוע פגיעה בחיי אדם.

בבקשה מדגיש השר כי הוא מבקש למלא את אחריותו המיניסטריאלית ולשמש כ"מבוגר האחראי", שינחה את המשטרה לפעול בהגינות ובסבירות תוך שמירה על חופש המחאה.